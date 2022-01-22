星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 副刊版 2022/01/22 分享： 雖然日本疫情反覆，但其觀光業並無停下腳步。如星野集團旗下的都市觀光飯店品牌「OMO」，於1月7日在日本三地各設分號，配合各自的文化與歷史，讓旅客有更加豐富的旅遊體驗，疫情後可慢慢發掘。 星野集團旗下的酒 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 2021/11/19 Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 2021/10/30 郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 2021/10/04 星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 2021/09/30 維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 2021/09/18 塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 日本 酒店 設計 美食 東京 歷史文化 北海道 札幌 赤坂