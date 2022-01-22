星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店

雖然日本疫情反覆，但其觀光業並無停下腳步。如星野集團旗下的都市觀光飯店品牌「OMO」，於1月7日在日本三地各設分號，配合各自的文化與歷史，讓旅客有更加豐富的旅遊體驗，疫情後可慢慢發掘。

星野集團旗下的酒

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