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虎年商場打卡賀新歲 吉祥靈獸 日系金魚齊獻瑞

副刊版 2022/01/22

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虎年將至，各大商場亦新設多款具新春氣息的裝置讓人打卡度歲。如銅鑼灣利園區準備了《藝遊利園盛花迎福》，其裝置「花團錦簇藝花園」帶着村上龍feel的夢幻色彩；另外PopWalk天晉匯亦呈獻《

...

欄名 : 本地遊

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