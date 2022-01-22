烹飪達人教意式茄子薄餅 用茄子代替麵糰另類美味 副刊版 2022/01/22 分享： 不少Cooking Mama常遇到小孩不愛吃蔬菜的難題，原來大部分孩子都覺得蔬菜有一股草腥味，或覺得很難咀嚼和吞嚥。 烹飪達人Celia笑謂的確要想些有趣的食譜來吸引他們，於是她想出用茄子來代替薄餅麵糰 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 米芝蓮大廚教冬至雞菜式 用原粒沙薑焗雞更惹味 2021/12/18 米芝蓮大廚教冬至雞菜式 用原粒沙薑焗雞更惹味 酒店廚師教自製佳節派對小食 零難度15分鐘做聖誕樹薄餅 2021/12/11 酒店廚師教自製佳節派對小食 零難度15分鐘做聖誕樹薄餅 米芝蓮大廚教香煎馬友魷魚肉餅 搓肉餅忌加水否則影響口感 2021/12/04 米芝蓮大廚教香煎馬友魷魚肉餅 搓肉餅忌加水否則影響口感 烹飪達人教牛油果青醬煙肉扁意粉 先滴檸檬汁免牛油果變黑 2021/11/27 烹飪達人教牛油果青醬煙肉扁意粉 先滴檸檬汁免牛油果變黑 韓籍主廚公開私房秘方 韓燒必備水原式醬醃牛仔骨 2021/11/20 韓籍主廚公開私房秘方 韓燒必備水原式醬醃牛仔骨 食譜 脂肪 熱量 鉀