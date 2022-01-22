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烹飪達人教意式茄子薄餅 用茄子代替麵糰另類美味

副刊版 2022/01/22

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不少Cooking Mama常遇到小孩不愛吃蔬菜的難題，原來大部分孩子都覺得蔬菜有一股草腥味，或覺得很難咀嚼和吞嚥。

烹飪達人Celia笑謂的確要想些有趣的食譜來吸引他們，於是她想出用茄子來代替薄餅麵糰

...

欄名 : 廚師教室

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