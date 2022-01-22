以港所長 促國家數碼經濟國際化

國務院近日發布《「十四五」數字經濟發展規劃》，重申數碼經濟對國家發展的重要性。有內地媒體指出「國家數字經濟在快速發展中也出現了一些不健康、不規範的苗頭和趨勢」，有見及此，《規劃》明確解述「十四五」期間推動數碼經濟健康發展的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務及保障措施。筆者認為《規劃》適時、具策略性，對內地數碼化產業發展起了關鍵性作用。

在英國智庫機構Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合編製的《2021年全球金融中心指數》（GFC2021）報告中，香港排名第三，可見本港金融體制健全及國際化，多年來吸引不少跨國業務在港進行。因此，憑着本港成熟的國際金融及法律經驗，政府可以與內地合作，爭取在港提供不同的金融服務，就此筆者建議如下：

建規範平台 減數碼資產交易風險

一、近期全球掀起「元宇宙」熱潮，據彭博推測，全球「元宇宙」營業額於2024年將高達8,000億美元，而這股熱潮亦已席捲內地和香港，「元宇宙」將會是國家數碼經濟發展的重要範疇。不過，「元宇宙」的商務透明度低、潛在風險高，最終是禍是福，現時還是未知之數，而「元宇宙」經濟的最大問題是缺乏監管、炒賣成風，例如一幅「虛擬地皮」竟然以幾百萬美元出售，完全顛覆常態，令常人莫名其妙。

面對「元宇宙」經濟在中國崛起，各省市政府絕不容掉以輕心，然而「元宇宙」文化源於美國，加上內地政府近年忙於推動「國內經濟循環」，只靠它們單打獨鬥，未必那麼容易解困。

在這情境下，香港具備豐富國際營商及法律經驗的優勢，應可大派用場。筆者建議香港創辦「國家數碼資產交易中心」，並透過中心提供一個具規範、透明度高、受法律監管的交易平台，減低包括「元宇宙」在內的數碼資產交易之風險。

二、香港是國際法律之都，根據「世界經濟論壇」發布的《2019年度全球競爭力報告》，香港的司法獨立性全球排名第八，這優點可以協助國家促進數碼經濟發展。以「元宇宙」為例，目前數碼資產交易缺乏透明度，導致潛在風險非常高，賣家往往不惜鋌而走險，以欺詐手段牟利，令不少升斗市民蒙受巨大損失。

雖然上述建議的交易平台可以加強規範，保障買賣公平進行，但「道高一尺，魔高一丈」，但「外國勢力」可能衝擊香港數碼資產市場，交易時違反法規，此時本港健全的國際法律機制就可以有效抗衡這些不法之徒，維護香港及內地數碼資產市場的穩定性，以及買賣雙方的利益。

港當國際融資平台 助內企「走出去」

三、去年香港是世界上最活躍的新股集資市場之一，年內新股集資額達3,189億港元，當中不少是非本地公司，而投資者當中亦不乏國際巨企。因此，「香港交易所」可以為內地數碼經濟公司提供國際融資平台，幫助它們增長之外，亦可幫助它們「走出去」，促進其商務國際化。

四、中央過去幾年在國內開設多個「數碼人民幣」試點，成效不俗，大眾有目共睹，以深圳為例，「數碼人民幣」試點計劃於2019年底啟動，截至去年底，深圳使用「數碼人民幣」的商戶逾30萬家，深圳市政府亦累計向2,422家小微企業（G2B）發放6.16億元人民幣資金。

「數碼人民幣」的使用範圍主要在內地，對推動「國內國際雙循環」經濟政策而言，無疑滿足到「以國內大循環為主體」的主導方向；然而，在擴大內需、不依賴國外市場之餘，國家亦須同時保持對外開放，而「數碼人民幣」是開放國際市場的關鍵工具，對擴展國家數碼經濟尤其重要。

設結算中心 為數碼人幣國際化鋪路

適逢國家經濟正面臨中美貿易戰及新冠疫情的影響，中央正大力推動內地市場發展「穩守而出擊」的戰略，考慮周詳，實是無可厚非。面對「十四五規劃」期間國家「國際經濟循環」戰略的需求，香港可以多發揮其國際金融中心優勢，與深圳市合作設立「數碼人民幣結算中心」，分別地一個對外而另一個對內，為「數碼人民幣」國際化鋪橋搭路，做好前期工作。

國家主席習近平近日在內地《求是》雜誌的文章「不斷做強做優做大我國數字經濟」中指出，國家數碼經濟發展的不健康、不規範趨勢，不僅會影響該產業的健康發展，而且違反法律，對國家經濟金融安全構成威脅，所以各省市政府必須堅持糾正和做好治理。

改善這些弱點是國家所需，筆者認為香港政府可以發揮本港所長，利用各界的軟實力（特別是在國際化、金融、法律方面），對國家促進數碼經濟發展作出貢獻；港府更不妨主動向中央毛遂自薦，為本地業界爭取更多參與國家發展項目的機會。

▲ 香港可多發揮國際金融中心優勢，與深圳市合作設立「數碼人民幣結算中心」，為「數碼人民幣」國際化鋪路。（新華社資料圖片）