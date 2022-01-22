空污超標 交通減排須追上國際

2021年的香港，疫情仍未退散，但隨着社會逐步適應「新常態」，一度於疫情爆發初期回落的空氣污染，也重新上升。健康空氣行動分析去年本港的空氣質素數據，發現多個空氣主要污染物的水平，均較前一年上升，其中路邊空氣質素最令人擔憂，路邊監測站錄得的二氧化氮（NO2）及微細懸浮粒子（PM2.5）年均濃度水平，分別超出世界衞生組織最新標準逾6倍及逾3倍。

2020年新冠疫情爆發，政府推出多項社交距離措施，市民出行減少、交通流量降低，空氣污染也得以紓緩，一般及路邊監測站錄得的二氧化氮、可吸入懸浮粒子（PM10）及微細懸浮粒子的年均濃度，均跌至歷史低位，但這些數字全部於2021年回升（見表），升幅最大的是一般監測站錄得之二氧化氮水平，較往年上升12%。

雖然數字尚未回到疫前水平，但回升的趨勢令人憂慮；事實上，每遲一天改善空氣質素，社會都要付上代價。根據香港大學公共衞生學院達理指數推算，於2021年，空氣污染帶來的不良健康影響，包括呼吸系統疾病、心肺功能受損等，造成港人1,691,209次求診、住院98,451日，並令1,329人提前死亡；而空氣污染造成的總經濟損失，則達158億港元。

路邊污染水平 超世衞標準逾6倍

世衞於去年收緊空氣質素指引，但本港空氣質素遠未能達到此標準，一般及路邊監測站去年錄得的二氧化氮、PM10、PM2.5平均濃度水平，均大幅超出世衞新標準，其中最嚴重的是路邊二氧化氮年均濃度，遠超世衞標準620%；其次是路邊PM2.5年均濃度，超標320%。

港府於去年6月推出的《香港清新空氣藍圖2035》中許下宏願，稱要於2035年前將本港的空氣質素提升至媲美國際大城市水平，最終符合世衞指標；但從以上分析可見，港府必須做得更多，才有機會拉近本港空氣質素與世衞標準的距離。

路邊空氣質素差劣，與車輛排放直接相關，而當中最大的污染源，便是巴士、貨車、小巴等商用車輛。商用車只佔全港車輛約兩成，但它們排放的氮氧化物（NOx）佔全港所有車輛的排放量9成以上。然而，對於全面推行零排放商用車，政府仍未有具體方向，更表明於2025年才會就此政策訂立時間表。

目前政府透過11億元的「新能源運輸基金」，以及1.8億元的「電動單層巴士試驗計劃」，資助專營巴士公司購入電動巴士進行試驗，惟效果極其有限，截至2020年，只有0.6%專營巴士為電動車輛，當中全為單層巴士。

推零排公共交通 促碳中和

健康空氣行動一直主張港府採取更積極角色，盡快全面推行零排放公共交通。觀乎去年舉行的聯合國氣候變化大會（COP26），為了於2050年達至碳中和，零排放交通已成國際共識，15個國家承諾於2030年前，30%新出售的中、重型貨車及巴士為零排放，2040年前達到100%。如香港要真正達至符國際水平的空氣質素，港府就應追上國際步伐，早日就零排放公共交通定下清晰目標。

世衞指出，空氣污染與氣候變化同為人類健康面對的最大環境威脅，港府有責任制定有效政策應對空污，以保障市民福祉。適逢特區政府換屆在即，健康空氣行動期望新班子積極推動零排放交通，讓市民可享媲美國際的清新空氣。