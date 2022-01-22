春節全民檢測 抗變種毒夾擊

隨着港府這數周為新冠Omicron變種病毒加緊追蹤及隔離緊密接觸者，疫情未有出現幾何式爆發，而防疫措施再延長兩周至春節假期後，雖然令飲食業及年宵市場在傳統消費旺季大受打擊，但面對疫情，港府理應抱持審慎態度。

正當社會以為第五波疫情有機會受控之際，Delta變種病毒卻再度構成威脅，日前出現懷疑全球首宗由倉鼠將Delta病毒傳染人類的個案，而由相關銅鑼灣寵物店引發的傳播鏈亦開始逐漸浮現。相關批次倉鼠來自荷蘭，檢測發現店內11隻倉鼠以及位於大埔倉庫的環境樣本，均有新冠病毒，由於該倉庫供應全港近一半倉鼠，政府決定將貨倉及寵物店所有倉鼠人道毁滅。

以往由動物接觸而染疫的個案並不普遍，今次發現難免令眾多倉鼠及其他動物的飼主人心惶惶，擔心寵物染疫而不自知，令主人成為播毒者，害己害人，寵物業界亦損失慘重。

事實上，以往科學研究亦證明，新冠病毒除了透過最常見的飛沫以及短距離空氣傳播外，亦可以透過接觸受污染物件以及動物傳人的方式感染，丹麥及荷蘭2020年亦曾出現水貂傳人個案，丹麥更為此撲殺多達1,700萬隻水貂。

動物傳人風險未明 須安全至上

至於其他寵物如貓狗等，過往證據顯示，將冠狀病毒傳給人類的風險並不高，但現時仍未知病毒變種後會否增加動物傳人風險，各種寵物的傳染性數據仍未清楚，加上我們亦無法為所有寵物定期檢測及隔離，無差別滅殺有感染風險的寵物，在現時為止可能是較有保障的抗疫方法。

誠然，寵物店店員是否由倉鼠直接感染，還有待基因排序結果證實，但在此之前盡快截斷可能出現的傳播鏈和感染源頭，實在是無可厚非。

現時一般寵物入口並無例行檢測新冠病毒，寵物店或獸醫診所更沒有定期為其寵物或環境作定期病毒測試，而寵物店及飼養場所一般較為擠擁，一旦出現感染個案，很容易造成動物之間的傳染。除了倉鼠以外，以往亦有貓狗驗出新冠病毒，雖然以現有的證據來看，在貓狗身上的病毒感染人類之風險並不高，但一般如寵物店、寵物美容店以至獸醫診所等，店員需要接觸不同動物，過程中可能將病毒交叉感染到不同動物，甚至感染人類，這亦是以往各地醫療部門在病毒追蹤上往往忽視的一環。

隱性傳播屢現 須擴檢測規模

自此一疫，漁農自然護理署有需要制定相應計劃，以應對這類傳播，例如考慮定期為相關場所進行新冠病毒環境檢測，亦要考慮為所有進口動物進行檢測及巡查，以防止感染源頭出現。事實上，一些醫護場所以往也曾驗出假陽性個案，追查之下發現相關醫務所在疫苗接種以及檢測前後無做好消毒工作，反映就算如醫護場所用一般酒精消毒，病毒仍有機會殘留在環境及物件上。

現時由於隱性傳播鏈數量不少，政府宜盡快考慮較大規模、甚至全港病毒檢測。由於全民檢測必須配合市民減少外出及流動，即將來臨的農曆新年連假是一年中最可行、擾民最少的最佳時機。

現時本港檢測中心每天的檢測量約10萬個，如適量增加配額，加上較低風險區域以家居自行測試方式作強制檢測，並強制上傳檢測結果到「安心出行」程式以作紀錄，這種接近全民檢測的方式有機會在三數天時間完成，有助盡快找出隱性患者。

（文章只代表個人立場）

▲ 現時隱性傳播鏈數量不少，政府宜盡快考慮進行更大規模病毒檢測。（資料圖片）