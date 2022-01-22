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日學者地理角度 詮釋世界經濟

國際版 2022/01/22

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近期俄羅斯就烏克蘭局勢問題和歐盟關係緊張，雙方亦承認有重大分歧。外界或着眼又一次的美俄軍事角力，忽視了俄羅斯現實中和歐盟較美國更緊密的貿易關係。

是次推薦好書《從地理看經濟的44堂公開課》，從地理角度詮

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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