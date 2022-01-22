日學者地理角度 詮釋世界經濟 國際版 2022/01/22 分享： 近期俄羅斯就烏克蘭局勢問題和歐盟關係緊張，雙方亦承認有重大分歧。外界或着眼又一次的美俄軍事角力，忽視了俄羅斯現實中和歐盟較美國更緊密的貿易關係。 是次推薦好書《從地理看經濟的44堂公開課》，從地理角度詮 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 立足大地看世界經濟 點解普京長女一度長居荷蘭？ 2022/01/21 立足大地看世界經濟 點解普京長女一度長居荷蘭？ 美大選「欺詐論」 埋國會暴亂炸彈？ 2022/01/15 美大選「欺詐論」 埋國會暴亂炸彈？ 美國大選欺詐論埋炸彈 釀國會暴亂災難 2022/01/14 美國大選欺詐論埋炸彈 釀國會暴亂災難 堅持開發mRNA疫苗 藥廠疫境危轉機 2022/01/08 堅持開發mRNA疫苗 藥廠疫境危轉機 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 2022/01/07 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 英國 歐洲 歐盟 法國 石油 俄羅斯 荷蘭 愛爾蘭 烏克蘭 歐洲市場