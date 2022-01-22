徐德義：正採購新一代疫苗 研下輪接種

食物及衞生局副局長徐德義表示，政府已開始與廠商採購新一代新冠疫苗，目前規劃本港下一輪疫苗接種。徐德義表示，新冠疫苗發展很快，加上歷史因素，部分人仍然懷疑疫苗，但目前全球已打了很多針，本港專家已審視數據

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