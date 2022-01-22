徐德義：正採購新一代疫苗 研下輪接種 港聞版 2022/01/22 分享： 食物及衞生局副局長徐德義表示，政府已開始與廠商採購新一代新冠疫苗，目前規劃本港下一輪疫苗接種。徐德義表示，新冠疫苗發展很快，加上歷史因素，部分人仍然懷疑疫苗，但目前全球已打了很多針，本港專家已審視數據 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 香港仔龍薈 8旬茶客疑廁所中招 今日 香港仔龍薈 8旬茶客疑廁所中招 兒童接種首日 僅630人打科興 今日 兒童接種首日 僅630人打科興 打復必泰加強劑 抗體足抵禦Omicron 今日 打復必泰加強劑 抗體足抵禦Omicron 你可能感興趣 香港仔龍薈 8旬茶客疑廁所中招 今日 01:00 香港仔龍薈 8旬茶客疑廁所中招 兒童接種首日 僅630人打科興 今日 01:00 兒童接種首日 僅630人打科興 打復必泰加強劑 抗體足抵禦Omicron 今日 01:00 打復必泰加強劑 抗體足抵禦Omicron 疫苗 聶德權 公務員事務局 食物及衞生局 徐德義