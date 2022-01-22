香港仔龍薈 8旬茶客疑廁所中招 寵物店群組增5人確診 動物傳染機會大 港聞版 2022/01/22 分享： 感染Delta變種的寵物店群組持續擴大，昨增5人確診，包括2人前日初步確診、於旺角i love rabbit及銅鑼灣Little Boss寵物店購買倉鼠的顧客；群組更延伸至香港仔「龍薈」酒樓，82歲茶 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 兒童接種首日 僅630人打科興 今日 兒童接種首日 僅630人打科興 徐德義：正採購新一代疫苗 研下輪接種 今日 徐德義：正採購新一代疫苗 研下輪接種 打復必泰加強劑 抗體足抵禦Omicron 今日 打復必泰加強劑 抗體足抵禦Omicron 你可能感興趣 兒童接種首日 僅630人打科興 今日 01:00 兒童接種首日 僅630人打科興 徐德義：正採購新一代疫苗 研下輪接種 今日 01:00 徐德義：正採購新一代疫苗 研下輪接種 打復必泰加強劑 抗體足抵禦Omicron 今日 01:00 打復必泰加強劑 抗體足抵禦Omicron 疫情 新冠肺炎疫情 衞生防護中心 退休