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香港仔龍薈 8旬茶客疑廁所中招

寵物店群組增5人確診 動物傳染機會大

港聞版 2022/01/22

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感染Delta變種的寵物店群組持續擴大，昨增5人確診，包括2人前日初步確診、於旺角i love rabbit及銅鑼灣Little Boss寵物店購買倉鼠的顧客；群組更延伸至香港仔「龍薈」酒樓，82歲茶

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