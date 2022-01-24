為了過年黃金周減少人們出行，企業和官方可去到幾盡？當然有各種留崗紅包、錯峰出行交通補貼（過了假期高峰後才能用），城中購物券都必然用上。大城市白領當然未必收到，但工廠中的工人，或傳統單位，很多工人只要留城不回鄉，就可收到幾百元到千元的補貼。

不鼓勵回鄉，也就間接催生出另一種消費，是在大城市或周邊省內遊。看下酒店的統計數據，發現在廣州、重慶、北京、上海這些大城，竟然是城中人訂回城中酒店的數據有所大幅上升（北京去到八成是本京人的訂房）。而且北京更為明顯，因為京漂的人數眾多，過年不回鄉的話，就地過年變就地旅遊。而近年北京開發了新一波酒店民宿消費熱，是到京郊的精品度假酒店，如在延慶、古北水鎮、長城腳下、房山、懷柔、順義等距離市區個多小時的郊區，有建各式較現代感又有戶外活動主推家庭樂的特色度假村落，有鄉村屋、獨幢別墅、小農場，或適合glamping的營地等，二千多元的價位，中產家庭消費特受歡迎。

之前北京友人都說，不太滿意北京郊區的這種獨立小民宿（沒有大型酒店集團進駐這區），來到江南杭州周邊（現內地最密集高端民宿的地區），就覺得這邊的民宿精緻無比兼價格合理（北京同類型可能貴兩成且質素追不上）。他們說，北京風氣，始終是不太講究細節，蓋起來太粗糙，連很多基本又重要的地暖或熱水問題都沒搞好（在北方的民宿，穩妥的取暖設備特別重要，因為郊區不同市中心有成熟的供暖配備），卻收着比城內住宿消費翻一番的價錢。不過隨民宿業的爆發，有高質需求就會有供應，且錢不缺，有說近年高端型民宿在北京也出現了，等疫情回穩後可去親身體驗。