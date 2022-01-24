近日在思考：人之所以搞到自己和他人精神緊張，乃因無止追求零瑕疵、零污染、零缺陷、零毒素狀態乎？這問題牽連甚廣，可從個人層面引伸到社會層面，試就前者談談我的見解。

完美主義者的定義，是意圖把所有瑕疵清零，但其實：一、無可能；二、追求過程中，不僅苦了自己，更連累周邊的人亦苦不堪言、叫晒救命；三、大家都因此活得很累，卻從未臻無瑕之境，兜個大圈最終得個桔，甚至連個桔都無，因為在追求完美嘅過程中，可能會愈來愈變得不完美。

以健康為例，有些人也有不切實際的完美主義。人的肉身，哪能全是好東西？人們如何對待身體裏的不好東西，大概有兩種態度：一是統統除之而後快；另一是講陰陽平衡，在此概念下，好和不好之物可以並需要共存，最佳狀態不是只有好東西，而是陰陽兩者取得平衡。太極圖象黑中有白、白裏藏黑，就是呈現這種辯證思維的符號象徵。其實，只要那個陰性之物不是對身體帶有極強致命的破壞力和殺傷力，接受陰陽並存，思考如何扶陽扶正去平衡，而非着力滅陰，或許才是最實際和最佳的健康之道。

在近日的觀察和思考中，我先以「人」做最細小的單位，再引伸到其他大一點的範圍：若一個人太追求要100%清除不完美或要零瑕疵，如性格或身體上的，會否不知不覺造成心理狀態不平衡，如：精神緊張（nervousness）、焦慮（anxiety）、執念（obsession）或偏執（paranoia）呢？若存有此狀態，相信周邊的人遭殃就必定，那其他人如何能在一個經常過度反應（overreact）的人所製造的氛圍下，不被影響兼維持正常心態呢？擴及一個機構而言，若領導者花太多精力在一味追求完美、清除瑕疵、零問題的境界，下屬會否也變成偏執狂（paranoiac）而杯弓蛇影？

我無法改變周圍，只能做好自己，今年悟得的課題：中國文化裏的陰陽共存，無論在養生、做人或管理的概念和實際層面裏，都有莫大智慧。