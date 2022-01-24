童樂居虐兒事件 3大結構性缺失

香港人對小生命的關注是否足夠？說的是關於童樂居虐待兒童案--由於上星期仍有更多涉案職員被拘捕，事件真正狀況尚未完全知曉，仍待負責單位本周正式提交調查報告。

然而從現時警方翻查閉路電視所見，單是把幼童拋向牆壁此舉，便足以令人極度擔憂兼憤慨，遑論其他暴力行為。

不過從解困新聞學角度，負面情緒能量愈高漲，政治和政策兩個範疇則愈需要分得更清楚，畢竟政治口號式之「嗜血」責難或許能滿足短期民粹，卻對長遠保護兒童來說並無直接裨益。例如有建議提出，政府可制定「幼兒工作者黑名單」，把專業失德者從註冊名單中除名，永久驅逐害群之馬云云--聽起來確是出刀快狠準，但關鍵前設是院舍以至整個業界人手充足：若機構本來就不夠人，又難與幼稚園競爭挖角，那趕走犯事者只是第一步，反而更重要的答案，乃是後續如何填補空缺和提升服務水平。

了解和清楚定義問題，始有機會對症下藥，找出切實可行的答案。根據目前已知事實，「童樂居事件」背後反映至少3個結構性缺失：

（1）長期監察--眾多評論和提議似乎都忽略一個事實，那就是不少員工的虐兒行為，過程皆有被拍下，因此警方才可按閉路電視片段，陸續找出涉案者。換言之，院方確有意識要把日常工作記錄存檔，讓員工知道，如工作期間的一舉一動被投訴，仍可翻查紀錄而有所依據。但員工們似乎心存僥倖，並沒有因為被錄影而有所警惕或收斂。

管理監察不力 服務重量不重質

箇中原因，估計是天天錄下來的片段實在極多，管理層根本就不可能「金睛火眼」把所有片段看一遍，於是縱有人違規亦難遭揭發。正如警方向記者解釋，虐兒行為有時只在數秒間發生，所以就算如有些議員建議增加巡查（包括突擊檢查）次數，實際上亦於事無補。

（2）服務指標--在瞬間發生的暴力行為既然如此難察覺，議員單純批評政府監管不力，未免流於太過空泛。當中的核心問題，也許是監管機構服務的標準從來都「重量不重質」：只要照顧者與被照顧者之比例，在不同時段皆能達標，機構便算完成服務承諾。

常言道「稚子無辜」，相信許多人會以為，從事幼兒服務者總有一定程度喜愛小孩才選擇入行，怎可能對稚子使出如斯暴力？基於這個想法，政府過去單以人手比例來衡量機構服務水平，倒不難理解；可是時移勢易，今天只用數字作監管指標自是明顯不夠，也就是必須從「養育」的角度，引入全面立體的量度服務表現的一系列新指標。

（3）心理支援--在前綫照顧幼兒的人竟然施以暴力，且不止個別人士，可見童樂居同工之間的心理狀況也出了問題（包括互相提醒乃至必要時越級舉報）。這點可參考管理學理論提出的「團體迷思」（groupthink）現象：在思考過程中，同一組織的成員間往往有讓自身觀點與團體一致之心理傾向，結果因為缺乏其他角度而集體失去客觀分析能力，釀成大錯。

再宏觀一點分析，留意許多院舍員工（不止幼童、還有長者）的心理狀態和壓力問題，在疫情期間不斷變壞：由於院舍少了大量探訪者，間接令照顧者工作量增加，同時亦因外部監察減少而會讓人疏於謹慎。

冰封三尺非一日之寒，任何照顧者長期累積的壓力無疑很大，如此亦更容易出現機械式反應而導致groupthink，故從解困角度，有否定期進行評估並作跟進支援，始是關鍵問題。

引入AI大數據 分析行為異常

針對以上3大結構性問題，答案除了循法律途徑作懲罰，也須從照顧孩子之角度思考。首先，既然錄影片段數量龐大，增加人手隨機抽查的次數根本作用不大，故以新科技提高監察水平乃明顯答案--筆者10年前曾參觀過中文大學某實驗室，當時視頻分析已可做到監測群眾中之個別人士肢體動作有否異常，隨着人工智能和大數據運算技術發展，盡快引進這類科技即時分析閉路電視片段，相信更能有效保護幼童。

其次，政府監管的指標也需要因時制宜，除了要求機構符合人手比例以外，也可加入額外監管手段--當中最快可以實行的一招，就是「太平紳士巡視」（俗稱JP visits）；另外，既然一眾立法會議員如斯着緊，也可以參考「助養計劃」的做法，由每名議員負責跟進一定數目的幼童，陪伴他們成長。

留意員工心理 避免「團體迷思」

最後，從內部支援角度，除了監察，也要密切留意前綫員工們的心理狀態變化，包括要求機構增加臨床心理學家作評估與輔導。此舉同時有助引入其他思考角度，讓原先緊密的內部封閉式思維有所突破，從而避免groupthink。

發生童樂居一案後，香港保護兒童會所有服務皆受牽連，議員狠批甚至有種要把整個組織連根拔起的感覺。老牌社福機構制度僵化，改革確是必須，然而除非有其他社福機構即時接管現行服務（應該可能性不大，否則社會福利署早已把幼童移送其他團體，不用派公務員專隊進駐童樂居），不然從公共行政角度，盡快把涉案者訴諸法律審訊，繼而靠內部自我修正，仍是不二法門。故此，如何留住香港保護兒童會內優秀又有心的員工繼續服務，並把「社署專隊」現時的服務手法及要求，轉移到新一批童樂居員工，再為新團隊提供更多支援，方是眼下最迫切議題。