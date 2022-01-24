港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才 行政人員版 2022/01/24 分享： 【本報訊】Omicron變種病毒席捲全球，加劇勞動力短缺問題，加上全球通脹推波助瀾，企業為招攬及保住人才，加薪是最基本的方法。根據調查研究機構韋萊韜悅（Willis Towers Watson，WTW ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英公司試驗4天工作 允每周上班32小時 2022/01/21 英公司試驗4天工作 允每周上班32小時 信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 2022/01/20 信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 2022/01/19 今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 2022/01/18 Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 2022/01/17 英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 職場文化 職業生涯 薪酬待遇 疫情 新冠肺炎疫情 商業 通脹 CPI 亞太 香港