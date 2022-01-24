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港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才

行政人員版 2022/01/24

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【本報訊】Omicron變種病毒席捲全球，加劇勞動力短缺問題，加上全球通脹推波助瀾，企業為招攬及保住人才，加薪是最基本的方法。根據調查研究機構韋萊韜悅（Willis Towers Watson，WTW

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欄名 : Good Job Insight

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