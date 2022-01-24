欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載 行政人員版 2022/01/24 分享： 現今社會已發展了多種支付模式，美國聯邦調查局（FBI）近日警告，愈來愈多網絡犯罪分子瞄準餐廳和企業轉用電子支付，試圖通過QR Code獲取用戶的個人財務信息。 據CNN引述FBI指，現時有黑客張貼欺詐性 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AirPods研新專利 特定人聲暫停降噪 今日 AirPods研新專利 特定人聲暫停降噪 WeChat Pay HK 推電子姓氏利市封 2022/01/21 WeChat Pay HK 推電子姓氏利市封 迪士尼擴串流市場 設國際內容創作中心 2022/01/21 迪士尼擴串流市場 設國際內容創作中心 3款HP兒童筆電 耐用防撞助上網課 2022/01/20 3款HP兒童筆電 耐用防撞助上網課 Snapchat新功能 保護青少年網上交友 2022/01/20 Snapchat新功能 保護青少年網上交友 科技行業 科技軟件 科技硬件 欺詐罪 黑客 美國 餐廳 電子支付 QR Code FBI