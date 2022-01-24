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欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載

行政人員版 2022/01/24

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現今社會已發展了多種支付模式，美國聯邦調查局（FBI）近日警告，愈來愈多網絡犯罪分子瞄準餐廳和企業轉用電子支付，試圖通過QR Code獲取用戶的個人財務信息。

據CNN引述FBI指，現時有黑客張貼欺詐性

...

欄名 : 科技新知

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