欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載

現今社會已發展了多種支付模式，美國聯邦調查局（FBI）近日警告，愈來愈多網絡犯罪分子瞄準餐廳和企業轉用電子支付，試圖通過QR Code獲取用戶的個人財務信息。

據CNN引述FBI指，現時有黑客張貼欺詐性

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