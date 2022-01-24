AirPods研新專利 特定人聲暫停降噪 行政人員版 2022/01/24 分享： 蘋果（Apple）正為AirPods開發自動暫停降噪專利，當AirPods透過聲音辨識到特定人聲或關鍵詞語時，耳機便會暫停降噪或開啟透明模式（Transparency mode）功能，讓用戶毋須摘下耳 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載 今日 欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載 WeChat Pay HK 推電子姓氏利市封 2022/01/21 WeChat Pay HK 推電子姓氏利市封 迪士尼擴串流市場 設國際內容創作中心 2022/01/21 迪士尼擴串流市場 設國際內容創作中心 3款HP兒童筆電 耐用防撞助上網課 2022/01/20 3款HP兒童筆電 耐用防撞助上網課 Snapchat新功能 保護青少年網上交友 2022/01/20 Snapchat新功能 保護青少年網上交友 科技行業 科技軟件 科技硬件 Apple AirPods 專利 耳機 商業 消費資訊