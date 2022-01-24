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黃大仙中心迎新歲 福虎「布」喜

行政人員版 04:00 2022/01/24

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每逢新年都好多朋友去黃大仙廟祈福許願，公關姊妹同黛安講，比鄰嘅黃大仙中心今年新春特別推出「福虎『布』喜」活動，將被列為國家級非物質文化遺產嘅布福虎為大家送上平安祝福，即日起喺場內展示12隻唔同大小、精靈嘅布福虎，為商場增添唔少活力氣氛。

姊妹話，布福虎唔止係小朋友嘅傳統玩具，同時係充滿溫情嘅民間工藝品，以前長輩就係用一針一綫為孩子縫製老虎形狀布偶，象徵時刻守護佢哋。今次活動展出嘅12隻布福虎，以彩繪、刺繡、剪貼等方式呈現各種趣怪表情；布福虎身上繡上代表富貴吉祥嘅新春花卉圖案，活動更請來曾於英國皇家刺繡學院及法國取經嘅本地女藝術家「刺繡小時光」，以獨特嘅刺繡方式繡出布福虎額上嘅「王」字作點綴，融合中、西傳統文化。黛安都想去打卡留念啊。

周末免費派揮春

另外，推廣期間只要喺黃大仙中心以電子貨幣單一消費滿388元，並登記成為領展會員，或上載喺場內影嘅新年裝置相去社交媒體及hashtag「#黃大仙中心」，仲可換領「開運福虎擺設」1隻，將象徵吉祥幸福、龍精虎猛嘅布福虎帶返屋企；今個星期六、日（29及30日）場內更會免費派揮春㗎，大家唔好錯過啊。

本文轉載自《晴報

場內展示12隻唔同大小嘅布福虎，大家可去打卡留念。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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