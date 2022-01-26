經歷過去兩年的防疫封鎖和解封後的經濟重啟後，2022或會是個探索之年。在面對還未結束的疫情及地緣政治的不確定因素時，投資者亦關心應如何規劃投資策略。瑞銀在1月13至14日於網上舉辦「2022瑞銀財富透視」，多位國際金融行業專家及先驅齊集，一同剖析疫情為世界帶來的改變，以及後疫情時代的新常態樣貌。

▲ 瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲為2022瑞銀財富透視致歡迎辭。

▲ 主題演講嘉賓之一，KKR聯席創辦人兼聯席執行主席Henry Kravis先生，分享其公司如何在經濟不景氣時投資。

展望2022年，瑞銀財富管理投資總監辦公室預期，通貨膨脹很可能在第二季度達到峰值，並到年底逐漸下降到1%至2%左右，同時預計本年全球生產總值增長為4.7%，相對於2021年的6%。日本和歐元區將是較受青睞的兩大市場。儘管許多政府也許將撤回強刺激措施，貨幣和財政政策應該仍會支持經濟增長。

▲ 瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele 先生

瑞銀指出，2022年將是上下半年表現差異又出現增長分化的一年，發達市場於上半年的增長會高於下半年，新興市場則相反。 週期性行業應該受益於上半年的全球增長，而更具防禦性的行業，如醫療保健等則在下半年更受青睞。大額債務和債務貨幣化；財富和價值差距導致的衝突以及新的大國崛起將是世界面臨的三大挑戰。



宏觀中國市場， 2022年中國國內生產總值增長將穩定在5%，而瑞銀預計會有一至兩次降准。中國可能會放寬監管近期備受市場關注的房地產，以支持該行業的緩速增長，但仍將有限制措施遏制投機行為。外匯方面，美國經濟增長和美元走強很可能會推動人民幣貶值。中國將面臨三大挑戰，包括需求微縮、供給側受到衝擊及預期轉弱。因此，主題演講嘉賓之一，中國國家金融與發展實驗室理事長，前中國社會科學院副院長李揚教授認為，疏通國內循環對中國至關重要。

▲ 中國國家金融與發展實驗室理事長，前中國社會科學院副院長李揚教授 (左)，及瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆博士

▲ 瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎 (左二)及瑞銀財富管理投資總監辦公室可持續及影響力投資策略師蔡煒琳 (右二)，與瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭 (左一)及瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆博士 (右一) 一同探討並分享區內的經濟及投資前景 。

放眼未來十年，科技顛覆和向淨零排放轉型必將成為最重要的投資趨勢。瑞銀認為綠色科技以及「科技ABC」，即人工智慧、大數據和網路安全等賦能技術的公司將迎來特別機會。按目前的科技發展速度，市場對此三大板塊的支出應該在數位化發展的背景下加速，總營收可能從2020年的3,860億美元，激增到2025年的6,250億美元。另外，在中美貿易戰的背景下，中國晶片供應的自足率如今僅為20%左右，當局正努力實現晶片的自給自足，因此晶片設計和基礎建設公司亦應該會受益於中國半導體行業的崛起。



除科技以外，可持續投資策略近年愈來愈受投資者重視及肯定，瑞銀作為可持續投資領域的全球領導者，有幸邀請了2007年諾貝爾經濟學獎得主Eric Maskin教授於會議中分享。Maskin教授認為，碳稅是應對氣候變化的最基本經濟機制，它能推動人們減少排放並鼓勵使用清潔能源，碳貿易體系也有類似的效果。為確保能源安全並實現碳中和，於去年的聯合國氣候變化會議(COP26)後，多國政府承諾大力減排，市場預計「綠色」轉型將加速，中國更旨在推動氫能使用率在2030年達到6%，相對於2019年的2.7%。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，一些綠色科技的上游企業，以及半導體和電網等綠色科技推動者更受歡迎。

▲ 哈佛大學經濟學教授、2007 諾貝爾經濟學獎得主Eric S. Maskin 教授(左)，與瑞銀資產管理亞太區戰略總監郭浩莊女士討論可如何制定氣候變化解決方案。

(特約)