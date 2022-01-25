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新盤蓄勢待發 樓市「虎躍新程」

地產版 2022/01/25

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尚有一個多星期便到農曆新年，筆者在此先向各位讀者拜個早年，祝大家虎躍龍騰、虎虎生威、安居置業，有意置業的人上車換樓、得心應手。

傳統來說，農曆新年假前人人忙着過節拜年，一般不會趕於年底前考慮置業，樓市比

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撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事

欄名 : 大行觀點

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