新盤蓄勢待發 樓市「虎躍新程」 地產版 2022/01/25 分享： 尚有一個多星期便到農曆新年，筆者在此先向各位讀者拜個早年，祝大家虎躍龍騰、虎虎生威、安居置業，有意置業的人上車換樓、得心應手。 傳統來說，農曆新年假前人人忙着過節拜年，一般不會趕於年底前考慮置業，樓市比 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 二手現減價潮 新春前入市「貼士」 2022/01/24 二手現減價潮 新春前入市「貼士」 房屋政策 冷待最失落社群 2022/01/21 房屋政策 冷待最失落社群 樓價高企 難解納米樓困局 2022/01/20 樓價高企 難解納米樓困局 美將加息 料通脹先升後回落 2022/01/19 美將加息 料通脹先升後回落 疫情反覆 無礙市民置業需求 2022/01/18 疫情反覆 無礙市民置業需求 農曆新年 啟德 香港置業 預售樓花同意書 MONACO MARINE 太子 九龍 MONACO