新盤蓄勢待發 樓市「虎躍新程」

尚有一個多星期便到農曆新年，筆者在此先向各位讀者拜個早年，祝大家虎躍龍騰、虎虎生威、安居置業，有意置業的人上車換樓、得心應手。

傳統來說，農曆新年假前人人忙着過節拜年，一般不會趕於年底前考慮置業，樓市比

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