在上海的香港人圈子，有些想趁過年返港的朋友，最近都疑惑一件事，就是回港易計劃（可豁免進入香港時十四天隔離），近來的不適用來源地，包括了靜安區（列明十四天內到過該區的，都不能用回港易計劃，實際上，其他如珠海市香州區也一樣），但其實根據內地官方公布資料，列作中風險的，其實只是這些城市中事發那區的某一條街道，或者屋苑（內地稱小區）。

這當中確實有所謂「禁區」概念的差距，以香港地理作比喻，就是說，如果公布中風險地區只是銅鑼灣當中一幢大廈，但現在卻是整個來自銅鑼灣的人都被限制，這當然是不夠嚴謹和過度執行。因為得了解到，內地這種細分區域到某區的某條街，就是為了不要影響那麼大，也是在可控範圍內的寬鬆和便民。

這令到住在靜安區的港人確實有點為難，因為靜安區向來是港人喜愛居住的上海區域，有在靜安寺周邊的較高級商圈，較早落成的日式百貨久光，也有多個如恒隆的大型一綫購物商場（恒隆的國際大牌子店舖的銷售數字都大得驚人，可說是外國牌子在中國的旗艦金礦，舖面每次續約都爭崩頭）。更有甚者，是這區在幾年前擴大了很多，把過往的閘北區歸併進去，令到該區人口和面積翻了番（另一個合併區是盧灣歸到黃浦區）。但從人口結構和流動性而言，住在原閘北區的人，應較少和原靜安區交雜。

靜安區傳統中在上海屬高尚地段，百年前的上海電車軌，就行經上海的最初馬路即靜安寺路（現南京西路）。近年開發的重點尤其在蘇州河一帶，不少老倉庫改成創意園區及藝術空間，堤岸也重鋪改建，適宜沿河漫步。