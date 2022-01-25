疫情再次嚴峻，又回到呆在家的日子。Bonnie歎氣說：「悶死了。何時才可以外出晚飯？」我安慰她說：「在家有何不好？偶爾跟毛孩踢踢波玩山洞，要不是，可以搓搓麵糰，看YouTube也是不錯的消遣活動。」

她問：「你有哪個頻道推介？」我說：「大部分都是些煮食、生活起居的視頻，呵呵！都是跟飲食有關的。」我介紹着，片中人正介紹川龍的西洋菜，還有那家蠻有舊日風情的茶樓。

Bonnie大叫：「真可惡，很久沒吃過糯米飯了，從前，跟母親上茶樓，總愛點透明玻璃碗盛着的糯米飯。」我裝作不明白：「茶樓點心車也會有糯米飯嗎？我平日只在賣蛇羹的店舖吃。」她瞪着我大叫：「別在扮九十後了。」我提議：「食物櫃好像有半包糯米，你真的想吃嗎？」

她拒絕：「新年前必須減點磅，我不能錯過吃年糕的日子。」我嘗試說服她：「誰說糯米飯一定肥膩，準備好材料，就放進飯煲，也可煮出低脂有風味的糯米飯。」她問：「糯米，不就是容易致肥嗎？」

我說：「這是一般人的錯覺，可能因為大多數有糯米成分的食物，例如：糭子、糯米雞等，都是高脂食物，所以，才會令人有這個錯覺。其實，糯米跟白米飯的熱量相若，每碗熱量是二百一十卡左右，脂肪只得約零點三克。用電飯煲做低脂糯米飯也不難，肉類換上雞粒，先炒好冬菇、蝦米和瑤柱，用雞湯、老抽及生抽調色及味道，一併放入飯煲便可。」

她興奮地說：「一言為定，今晚就吃這個晚餐吧！」

【瘦身食譜】糯米不是致肥食材熱量與白米相若 黃凱詩教煮低脂海味糯米飯【內附食譜】