《窮爸爸富爸爸》作者Robert T. Kiyosaki的第二本書《富爸爸，菁英的大騙局》（FAKE：Fake Money, Fake Teachers, Fake Assets：How Lies Are Making the Poor and Middle Class Poorer），比之前的作品更好看。

他在書中提出了很多尖銳的問題和觀察，例如：聚集在華爾街的那班金融界人士，全都至少挾着美國最頂尖MBA碩士學位的精英，為何會屢爆金融危機搞到一鑊泡？再擴大範圍深入觀察：整個教育系統究竟教了甚麼給學生？若本世紀從頂尖名牌大學製造了那麼多精英，理論上我們可以把世界管理得很好，但實情是：世界仍然一團糟，甚至比以前更差，經濟體系危危乎，基本上，沒有甚麼問題真正解決過，即是說，教育體系已經崩壞且過時，無法準備學生去面對和處理真實世界的種種問題，所以，在現時教育體系中所培養出來的「精英」或「專家」，未必有能力在真實世界真正解決問題，更遑論引導世界走向光明。

Kiyosaki把我們都開始疑惑的問題，以尖銳的筆鋒直白道出。環觀周圍，所謂「精英」只是在教育體系當中懂得用一種讀書方法去拿取高分而已，但讀書識考第一，不代表其人跳出這個體系後，能在現實世界處理和解決到問題，有一些甚至呈現Negative Correlation（負相關）現象：讀書一流，職場處理問題變九流。因此，在我的世界裏，「精英、專家、博士、教授」這堆表面銜頭不代表甚麼，埋身打仗才能見真章。

現世代，「專家」處處，卻不見得個個有common sense；其實，當大家俱首次面對同一處境時，根本無人是專家。當然，有些人仍覺專家就是權威，我只能說，迷戀專家的，至少不要盡信一個專家，多諮詢幾位，集思廣益，多做點Due Diligence（審慎查詢）才對。信錯一個毫無常識的專家，噏完拍拍屁股，但後果卻要其他人承受。關於專家，我認同中大醫學院院長陳家亮最近發表的文章，他說：「世事多變，禍福難測。與其盲目相信專家，不如努力充實自己，自求多福。」