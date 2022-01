《窮爸爸富爸爸》作者Robert T. Kiyosaki的第二本書《富爸爸,菁英的大騙局》(FAKE:Fake Money, Fake Teachers, Fake Assets:How Lies Are Making the Poor and Middle Class Poorer),比之前的作品更好看。

他在書中提出了很多尖銳的問題和觀察,例如:聚集在華爾街的那班金融界人士,全都至少挾着美國最頂尖MBA碩士學位的精英,為何會屢爆金融危機搞到一鑊泡?再擴大範圍深入觀察:整個教育系統究竟教了甚麼給學生?若本世紀從頂尖名牌大學製造了那麼多精英,理論上我們可以把世界管理得很好,但實情是:世界仍然一團糟,甚至比以前更差,經濟體系危危乎,基本上,沒有甚麼問題真正解決過,即是說,教育體系已經崩壞且過時,無法準備學生去面對和處理真實世界的種種問題,所以,在現時教育體系中所培養出來的「精英」或「專家」,未必有能力在真實世界真正解決問題,更遑論引導世界走向光明。

Kiyosaki把我們都開始疑惑的問題,以尖銳的筆鋒直白道出。環觀周圍,所謂「精英」只是在教育體系當中懂得用一種讀書方法去拿取高分而已,但讀書識考第一,不代表其人跳出這個體系後,能在現實世界處理和解決到問題,有一些甚至呈現Negative Correlation(負相關)現象:讀書一流,職場處理問題變九流。因此,在我的世界裏,「精英、專家、博士、教授」這堆表面銜頭不代表甚麼,埋身打仗才能見真章。

現世代,「專家」處處,卻不見得個個有common sense;其實,當大家俱首次面對同一處境時,根本無人是專家。當然,有些人仍覺專家就是權威,我只能說,迷戀專家的,至少不要盡信一個專家,多諮詢幾位,集思廣益,多做點Due Diligence(審慎查詢)才對。信錯一個毫無常識的專家,噏完拍拍屁股,但後果卻要其他人承受。關於專家,我認同中大醫學院院長陳家亮最近發表的文章,他說:「世事多變,禍福難測。與其盲目相信專家,不如努力充實自己,自求多福。」