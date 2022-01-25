滋補養顏？ 花膠營養價值少過蛋

昨天談到潛艇應用到魚鰾即花膠的功用原理，今天再淺談花膠的其他。老實說我很少吃花膠，農曆新年快到，辦年貨揀海味，對於如何揀花膠而不被人呃所知不多，廣大師奶世叔伯們一定比我夠資格講，我倒想分享花膠的營養價值，到底是怎麼一回事。

不少港人對花膠推崇備至，覺得是高檔滋補品，與燕窩、魚翅一樣，海味四寶「鮑參翅肚」其中的「肚」就是魚肚，即花膠。市面上一般說花膠滋補養顏、提升肌膚彈性，因為含豐富膠原蛋白（collagen），當皮膚含較多膠原蛋白，彈性也增加；另外又說花膠高蛋白、低脂肪，能夠維持甚至增加肌肉功能。

花膠蛋白質的確很多，問題是有多少能被身體吸收應用，又是否值得用相對較貴價錢，吸收被指養顏的膠原蛋白？

花膠是魚鰾經過乾曬加工而成，到底裏面有甚麼？成分主要就是蛋白質，高達70%以上。據中國疾病預防控制中心營養與食品安全所出版的《中國功能食品原料基本成分數據表》，花膠蛋白質含量達76%、脂肪含量小於1%、極小量煙酸（維他命B一種）、極小量維他命A、極小量維他命D，礦物質如鉀、鎂、鈣、鐵、鋅等含量也少，可以忽略不計。

從這個營養成分看，把花膠看成高蛋白的食物沒錯；而在漫長乾曬生產工序，以及水蒸浸發，以至熬煮過程中，即使花膠有維他命，最終食落肚也所剩無幾。

很多人把膠原蛋白看成是「補品」，具體看看花膠的膠原蛋白構成。曾有研究發現，來源和價格不同的花膠，蛋白質含量和其胺基酸組成大同小異；其中最多的是甘氨酸、丙氨酸、谷氨酸、脯氨酸、精氨酸等，以甘氨酸較多。雖然胺基酸中的很多種，花膠都有，但均是人體可合成的，花膠缺少了必需胺基酸（Essential Amino Acid，EAA）。

甚麼是必需胺基酸？胺基酸是構成蛋白質最小基本單位，蛋白質由許多不同胺基酸構成，人類胺基酸有20種，而必需胺基酸是指人體不能合成、或合成速度不能滿足身體需要，必須從食物中獲得的胺基酸，成人有9種必需胺基酸。

吃膠原蛋白護膚 僅一廂情願

食物中胺基酸的質和量，決定食物蛋白質的營養價值，當食物蛋白質必需胺基酸數量、種類和比例，與人體蛋白質愈接近，必需胺基酸被人體利用的程度就愈高，蛋白質營養價值也就愈高，這類蛋白質被稱為優質蛋白。

一般食物的兩個指標，一個數量指標，即蛋白質含量；另一個質量指標，就是蛋白質胺基酸評分，胺基酸評分愈高，即身體愈容易吸收利用。動物性食物中的蛋白質大多屬優質蛋白，包括蛋、奶、瘦肉等，植物中只有大豆屬優質蛋白。

花膠營養價值比起蛋肉等都不及，因為它們含有人體必需胺基酸如色氨酸，即含優質蛋白；花膠胺基酸結構亦不均衡，不是人體最需要的胺基酸結構，花膠有的是膠原蛋白，而膠原蛋白並非優質蛋白。

膠原蛋白位於皮膚組織中，隨年齡增加，皮膚膠原蛋白含量下降，出現鬆弛。一般人以為吃甚麼補甚麼，覺得吃了膠原蛋白，就能補到皮膚上，即使不是優質蛋白，吃了膠原蛋白對皮膚好就可以了。

但其實吃進肚子的膠原蛋白，屬於大分子胺基酸，不易被人體吸收，最終會被分解成胺基酸和多肽等，根據人體哪裏需要，再合成相應的蛋白質利用，不會因為吃膠原蛋白就合成膠原蛋白。我們根本沒辦法控制吃進去的膠原蛋白如願送去臉部養顏護膚，或女士們想要去的其他部位，所以「多吃膠原蛋白可以補膠原蛋白，實現養顏護膚」的想法，是一廂情願。

從營養角度看，花膠欠缺人體必需的胺基酸，沒有美顏護膚相關科學證據。花膠的確是高蛋白食物，但雞蛋也是高蛋白食物，而且是優質蛋白；就算高蛋白食物吃也無妨，但你不會天天吃花膠吧！人說要吃雞蛋，營養豐富，就是指雞蛋胺基酸組成與人體需要非常接近，符合人體需要，而且便宜多呢，要補充優質蛋白，多吃隻雞蛋就可以了，當然也不能過量。

從吃貨角度看，花膠之所以令人趨之若鶩，另一理由大概是花膠的口感，黏稠綿密而不油膩，加上浸了雞湯之類，那種味蕾的感受，不是吃雞蛋可以得到；又例如銀耳桃膠，銀耳煮出來膠質的東西是可溶性膳食纖維，桃膠則是桃樹為癒合樹皮的分泌，成分也是纖維，它們和膠原蛋白完全沒有關係；有人吃豬腳補膠原蛋白，豬腳確實含膠原，但也高脂肪，靠吃它補膠原和花膠同樣道理，而且可能補的更多是脂肪。

把花膠當成美食無可厚非，不知是否很多人有種直覺，只要是黏糊糊膠狀物都「很補」，加上覺得花膠令皮膚有彈性的主觀看法，花膠真正有多大養生功能已不重要，聽到高蛋白低脂肪就可以了，有個膠字就正，從買下那一刻就已經有效了。

如果真的想補膠原蛋白，倒不如平日飲食均衡，攝取足夠優質蛋白質及維他命C，維他命C能幫我們將吸收之後的胺基酸，在體內自行合成膠原蛋白。