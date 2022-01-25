物流業有危有機 港企須調整策略

回顧2021年，全球貿易出現反彈，不少經濟活動逐步回復到疫情前水平。根據香港貿發局的數據，去年首10個月香港出口按年升26.7%，遠高於全球平均水平，反映香港出口抗逆力強。

在出口形勢好轉之下，物流供應鏈須緊貼配合，才有利帶動經濟發展。現時全球政經環境複雜，加上新冠疫情反覆，對物流、航運及空運業的運作帶來不少挑戰；另一方面，區域全面經濟夥伴關係（RCEP）、十四五規劃、大灣區及雙循環機遇、數碼化發展等等，同時為物流行業帶來龐大的機遇，業界應積極調整策略部署，了解國際行業形勢，才能抓緊商機。

出口見增長 RCEP商機處處

貿易及物流業是香港4大經濟支柱之一，佔本地生產總值約五分之一，對香港經濟發展舉足輕重。踏入2022年，物流航運業的發展可謂「有危有機」：在利好因素方面，環球經濟逐步復甦，許多主要經濟體推出大規模財政刺激措施，令香港的出口需求有所支持，我們預計明年香港出口將按年增長8%，而出口增長將同時帶動周邊行業的需求，物流業便是受惠行業之一。

除了出口支持外，剛於今年1月1日生效的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）亦將利好物流業發展。RCEP涵蓋15個成員國、共22億人口，相當於全球總人口的30%，GDP總量達26.2萬億美元，佔全球經濟總量30%，其貿易佔全球貿易總額近28%，市場龐大。RCEP擴大了15個成員國之間的市場准入，這必將為亞太地區、以至世界其他地區帶來巨大的市場機遇，而香港作為區內國際物流樞紐，即使尚未加入RCEP，亦肯定能夠受惠。

十四五規劃 成行業發展契機

另一邊廂，中央政府積極推動《十四五規劃》，為香港的物流行業帶來黃金機會。《十四五規劃》當中提出多項方針，支持香港提升國際航空樞紐的地位，而香港地理位置優越、基建先進、法制完善、簡單稅制及國際商業和金融中心的地位，一直發揮區域中轉樞紐港的角色，在服務香港、國家以至全球，連通國內國際雙循環的重要位置不言而喻。

在粵港澳大灣區規劃下，各城市協作進一步擴大跨行業的合作商機，尤其是貿易及物流業。隨着現代貨運物流體系和多式聯運的發展，香港在大灣區的現代物流體系中可發揮更積極作用，覆蓋面廣的國際化航綫和空運樞紐等優勢，配合生產鏈向高價貨物轉型，促進大灣區內水陸空多式聯運和高增值物流的發展。

施政報告也提及多個方向，推動香港融入國家《十四五規劃》及大灣區發展，包括與業界合作研究推動「智慧港口」發展的具體方案，以提升香港國際航運中心地位；加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善多式聯運；並發展高增值物流，鼓勵物流業界進一步應用科技，以提高生產力。

此外，香港是航運及物流中心，船東、貨主及貿易商雲集，亦有提供多元化的高增值海事服務業群。政府已推出多項支援行業發展的政策，包括船舶租賃及海事保險的稅收優惠，以及對海事仲裁和培訓業界的支持措施等。「一帶一路」及大灣區的發展，將為航運業帶來重大機遇。

疫情加速電子商貿發展，亦成物流航運業的利好因素之一。龐大的電貿需求令物流業追求更高效率，直接促進行業走向數碼化發展，藉以加強競爭力，爭取更多商機。

着重ESG 數碼化經營保競爭力

然而，在利好因素背後，我們亦關注疫情帶來的挑戰。變種病毒令全球經濟反覆，港口關閉、堵塞以及陸海空運力減少造成物流瓶頸，在各層面衝擊環球供應鏈，中小企須做好部署，重新思考如何應付供應鏈、採購及製造等流程問題。

同時，物流航運業的碳排放亦成行業關注點，香港政府早前為支持本地大學和私營企業發展低碳及綠色科技，設立2億元的低碳綠色科研基金，希望藉此令香港邁向2050年前實現碳中和的目標，因此業界未來將更須着重ESG（環境、社會及管治）這個議題，利用數碼化完善經營模式，才能保持競爭力。

國際行業會議 助掌握形勢

為令物流航運業界得到更好發展，貿發局一直積極透過舉辦不同活動，協助業內人士掌握最新市場資訊，爭取更多合作機遇。剛於去年11月完結的「亞洲物流航運及空運會議」（ALMAC），是香港海運港口局舉行的「香港海運周」旗艦活動之一，由港府及貿發局合辦，透過綫上綫下會議及展覽，為物流業內人士及付貨人帶來最新行業資訊。

會議就空運、航運和供應鏈管理及物流相關的3大範疇熱門議題，滙聚60多位環球業界專家與超過14,000名來自63個國家及地區的觀眾，探討亞太貿易新秩序及持續演變的聯運網絡、電子商貿及後疫情零售業演變、人工智能及物流數碼化等議題。

為加強不同地區與會者之間的互動，貿發局與海外相關的組織合辦了7個分會場，當中包括成都、重慶、廣州、武漢、台北、德國漢堡及意大利米蘭；我們亦為來自世界各地，包括法國、德國、意大利、盧森堡等不同國家及地區的與會代表，安排了綫上及實體圓桌會議，與內地及香港的業界人士進行深入交流，發掘新商機，可見ALMAC已成為全球物流業界一個重要的國際商貿平台。

綫上綫下配對 疫市尋商機

除了直播會議外，一些專家亦應邀出席部分海外分會場，分享切身的物流議題及經驗，並進行實體的交流及商務配對活動。會議舉行期間，貿發局透過網上平台提供多項互動功能，並在綫上綫下提供商貿配對服務，成功促成超過200場一對一商貿配對，為業界在「疫市」下爭取更多商機。

面對《十四五規劃》及大灣區的龐大經濟機遇，香港貿發局積極透過舉辦不同活動，讓業界在疫情下緊貼市場趨勢和掌握機遇，當中包括ALMAC網上研討會系列，以互動形式與講者討論疫情下行業的最新發展；疫情進一步緩和後，我們將繼續組織考察團，帶領業界到大灣區、新興及東盟市場尋找新的合作機遇，並了解疫後最新的發展趨勢。

另外，貿發局的「T-box升級轉型計劃」借用初創企業沙盒的概念，協助中小企實踐業務轉型目標，計劃至今已經協助超過1,700家中小企，在創建品牌、電子商貿、生產及供應鏈方案、市場開拓方面提升競爭力，為疫後經濟復甦、拓展業務作好準備；我們亦於去年推出「GoGBA一站式平台」，由綫上綫下集合微信小程序、大灣區服務中心以及5個港商服務站，為港商及外商提供一條龍支援服務及有用資訊，協助他們開拓大灣區市場。

航運、空運及物流是推動本港經濟發展的重要一環，中小企必須裝備好自己，調整業務策略，才能迎難而上，開啟物流航運業的新里程。

▲ 航運、空運及物流是推動本港經濟發展的重要一環，中小企必須裝備好自己，調整業務策略，才能迎難而上，開啟行業新里程。（資料圖片）