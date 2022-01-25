萬維網之父建立 去中心化數據存儲 行政人員版 2022/01/25 分享： 萬維網（World Wide Web，WWW）之父Tim Berners-Lee在富士通ActivateNow峰會上表示，他所創造的萬維網已經偏離了最初的使命，呼籲全球應更密切關注，並解決網絡中的權力 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta 今日 蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta AirPods研新專利 特定人聲暫停降噪 2022/01/24 AirPods研新專利 特定人聲暫停降噪 欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載 2022/01/24 欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載 WeChat Pay HK 推電子姓氏利市封 2022/01/21 WeChat Pay HK 推電子姓氏利市封 迪士尼擴串流市場 設國際內容創作中心 2022/01/21 迪士尼擴串流市場 設國際內容創作中心 科技行業 商業 大數據 IT技術