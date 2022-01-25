蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta

近年各大科技巨頭積極發展自動駕駛汽車，蘋果（Apple）目標是推出自家的自動駕駛電動汽車，惟其汽車團隊的軟件工程項目管理負責人已離職，並跳槽到Facebook母公司Meta，是次人事變動或將影響蘋果發

...