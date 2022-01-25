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蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta

行政人員版 2022/01/25

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近年各大科技巨頭積極發展自動駕駛汽車，蘋果（Apple）目標是推出自家的自動駕駛電動汽車，惟其汽車團隊的軟件工程項目管理負責人已離職，並跳槽到Facebook母公司Meta，是次人事變動或將影響蘋果發

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欄名 : 科技新知

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