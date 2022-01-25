蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta 行政人員版 2022/01/25 分享： 近年各大科技巨頭積極發展自動駕駛汽車，蘋果（Apple）目標是推出自家的自動駕駛電動汽車，惟其汽車團隊的軟件工程項目管理負責人已離職，並跳槽到Facebook母公司Meta，是次人事變動或將影響蘋果發 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 萬維網之父建立 去中心化數據存儲 今日 萬維網之父建立 去中心化數據存儲 AirPods研新專利 特定人聲暫停降噪 2022/01/24 AirPods研新專利 特定人聲暫停降噪 欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載 2022/01/24 欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載 WeChat Pay HK 推電子姓氏利市封 2022/01/21 WeChat Pay HK 推電子姓氏利市封 迪士尼擴串流市場 設國際內容創作中心 2022/01/21 迪士尼擴串流市場 設國際內容創作中心 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 自動駕駛 IT技術 汽車 軟件 Apple Meta