  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

富裕國家挖走護士 加劇窮區人手短缺

行政人員版 2022/01/25

分享：

【本報訊】近日國際護士理事會（International Council of Nurses，ICN）指出，由於Omicron感染持續，導致富裕國家積極從較貧困地區招聘護士，加劇當地本就十分嚴重的護理

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才
2022/01/24
港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才
英公司試驗4天工作 允每周上班32小時
2022/01/21
英公司試驗4天工作 允每周上班32小時
信息安全分析師 「百大最佳工作」居首
2022/01/20
信息安全分析師 「百大最佳工作」居首
今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業
2022/01/19
今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業
Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬
2022/01/18
Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬
職場文化 職場技能 醫生 護士 疫情 經濟 疫苗 服務 薪酬待遇 退休

上一篇文章

綫上下優惠宜同步 手機App瀏覽量升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？