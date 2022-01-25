富裕國家挖走護士 加劇窮區人手短缺 行政人員版 2022/01/25 分享： 【本報訊】近日國際護士理事會（International Council of Nurses，ICN）指出，由於Omicron感染持續，導致富裕國家積極從較貧困地區招聘護士，加劇當地本就十分嚴重的護理 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才 2022/01/24 港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才 英公司試驗4天工作 允每周上班32小時 2022/01/21 英公司試驗4天工作 允每周上班32小時 信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 2022/01/20 信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 2022/01/19 今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 2022/01/18 Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 職場文化 職場技能 醫生 護士 疫情 經濟 疫苗 服務 薪酬待遇 退休