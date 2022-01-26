何文田懿薈 嶄新設計眺望郵輪碼頭

由永泰亞洲發展的懿薈，坐落於何文田科發道上，與周邊樓層矮、密度低的住宅相比，既有鶴立雞群之勢，同時其玻璃幕牆的外觀，更突顯新式豪宅不落俗套的設計風格。

懿薈為一幢23層高住宅，每層2戶，僅提供43個住宅

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