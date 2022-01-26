何文田懿薈 嶄新設計眺望郵輪碼頭 地產版 2022/01/26 分享： 由永泰亞洲發展的懿薈，坐落於何文田科發道上，與周邊樓層矮、密度低的住宅相比，既有鶴立雞群之勢，同時其玻璃幕牆的外觀，更突顯新式豪宅不落俗套的設計風格。 懿薈為一幢23層高住宅，每層2戶，僅提供43個住宅 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新世紀豪宅 最新專欄文章 更多 西半山寶翠園雅裝 洋溢藝術風 2022/01/19 西半山寶翠園雅裝 洋溢藝術風 中半山皇朝閣 內置樓梯通天台罕有 2021/12/01 中半山皇朝閣 內置樓梯通天台罕有 May Tower複式 畫意洋溢藝術風 2021/11/24 May Tower複式 畫意洋溢藝術風 九龍塘銀巒閣矜罕複式 巨廳逾千呎 2021/09/29 九龍塘銀巒閣矜罕複式 巨廳逾千呎 火炭半山嘉美花園 隱世豪宅鮮有放售 2021/09/22 火炭半山嘉美花園 隱世豪宅鮮有放售 豪宅 車位 何文田 郵輪碼頭 獅子山 協恩中學附屬小學 農圃道官立小學 永泰亞洲發展 懿薈 九龍