新都會廣場「甜蜜兩茶詞」 4米高心心相印情人橋 浪漫滿瀉 副刊版 2022/01/26 分享： 今個農曆新年及情人節，葵芳新都會廣場驚喜聯乘新一代填詞人Oscar，打造唯美的「甜蜜兩茶詞」布置，以情歌歌詞貫穿由商場3樓戶外露天廣場延伸至5樓空中花園的裝置。 市民由L3露天廣場拾級而上，梯間可以見到 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 虎年商場打卡賀新歲 吉祥靈獸 日系金魚齊獻瑞 2022/01/22 虎年商場打卡賀新歲 吉祥靈獸 日系金魚齊獻瑞 室內行花市撑花農 東港城蘭花及年花展 2022/01/21 室內行花市撑花農 東港城蘭花及年花展 朗豪坊台灣插畫家Shiho So香港首展 夢幻畫風作品推出生活單品 2022/01/19 朗豪坊台灣插畫家Shiho So香港首展 夢幻畫風作品推出生活單品 把茶泥土變成店子混泥牆 多倫多建築師出書 點評25家香港咖啡店 2022/01/15 把茶泥土變成店子混泥牆 多倫多建築師出書 點評25家香港咖啡店 將軍澳景林商場變單車駅 暢遊海旁單車徑 2022/01/14 將軍澳景林商場變單車駅 暢遊海旁單車徑 商場 農曆新年 iPhone 情人節 葵芳 燈飾