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新都會廣場「甜蜜兩茶詞」 4米高心心相印情人橋 浪漫滿瀉

副刊版 2022/01/26

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今個農曆新年及情人節，葵芳新都會廣場驚喜聯乘新一代填詞人Oscar，打造唯美的「甜蜜兩茶詞」布置，以情歌歌詞貫穿由商場3樓戶外露天廣場延伸至5樓空中花園的裝置。

市民由L3露天廣場拾級而上，梯間可以見到

...

欄名 : 本地遊

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