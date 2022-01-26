東京人氣抹茶店THE MATCHA TOKYO 茶師駐場即沖即飲 副刊版 2022/01/26 分享： 日式抹茶熱歷久不衰，又有一間過江龍到港，就是這間來自東京的THE MATCHA TOKYO。此店於2018年春季，在表參道開設首間店舖，旋即引起抹茶熱潮；其後再於新宿、澀谷宮下公園及大阪梅田開設分店。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 LEGO新年別注版生肖系列 粉絲必儲賀年虎及揮春 2022/01/21 LEGO新年別注版生肖系列 粉絲必儲賀年虎及揮春 微熱山丘推出 新年限定旺來餅及榴槤賀年禮盒 2022/01/21 微熱山丘推出 新年限定旺來餅及榴槤賀年禮盒 大師姐聯乘文華廳 打造遠年陳皮蘿蔔糕 2022/01/21 大師姐聯乘文華廳 打造遠年陳皮蘿蔔糕 牛舞分店進駐觀塘新張午市7折 放題免費升級至A5和牛拼盤 2022/01/19 牛舞分店進駐觀塘新張午市7折 放題免費升級至A5和牛拼盤 city'super推新春賀年禮品 2022/01/17 city'super推新春賀年禮品 產品 日本 零售 品牌 設計 餐廳 銅鑼灣 東京 蛋 甜品