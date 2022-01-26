東京人氣抹茶店THE MATCHA TOKYO 茶師駐場即沖即飲

日式抹茶熱歷久不衰，又有一間過江龍到港，就是這間來自東京的THE MATCHA TOKYO。此店於2018年春季，在表參道開設首間店舖，旋即引起抹茶熱潮；其後再於新宿、澀谷宮下公園及大阪梅田開設分店。

...