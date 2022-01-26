因為最近上海的疫情控制備受全國讚賞，作為最大城市之一，既沒有大規模爆發，也不用全市全民檢驗核酸，個別管控也足夠人性化，特別是被稱為「精準抗疫」的做法，被認為是全國模範，應該推向全國跟從。於是，稍為查究一下上海這種執行力到底是如何達到的。

以上星期發現的奶茶店案例來說，最後只列出兩間店舖只得幾百呎為中風險地區，他們是如何排查及隔離的呢？主要是有兩個機制，一個是所謂流動軌迹調查（流調），查探每個可能接觸者過往的行動軌迹，鎖定目標。那如何知道誰人去過奶茶店呢？就是透過一個專門的流調隊伍，當日即把店舖中的CCTV片取出來，通過人面識別技術標出有關人等，進行召集或尋訪管理。找到人後，然後作出分類，有戴口罩的只是短期觀察排查，沒有戴口罩的則是集中隔離，同時通過醫務人員去進行即時的核酸檢查與排查，所以這便牽涉到另外一個組織，是醫療及隔離組織。

如果遇到大面積的整個小區或整棟樓宇要封鎖，則會出現一個極成熟的、由多個部門組合的應變隊伍。當中包括公安局，進行硬性的人口出入規範，禁止進出。其次是居委會作出所有的名單登記與住客調查確認，確保區內的人沒有遺漏。同時，也立即安排餐飲，確保沒有家庭出現物資及飲食短缺的問題。還有就是醫療系統，特別是有應急疾病與孕婦通道，避免有類似西安那種流產或急病進不了醫院的慘劇。

上海的管理態度，是寧願多放資源去精準控制（是許多城市的十倍），去做流調，而非更大成本的全民驗核酸，這是和其他病例多發城市的區別。