自新冠病毒在兩年前爆發後，一直在做幾個城市疫情處理的比較研究（Comparative Research）。澳門一個小小的城市，由一開始到現在，在處理疫情方面：一、策略上情理兼容；二、決策快狠準；三、與市民溝通能穩定民心；各方面處理均令人刮目相看。任何人或城市，平時紙上談兵自吹自擂無意義，到真正碰上嚴峻危機時，埋身搏才見真章；澳門此役，跑贏兼拋離其他比較對象好幾個馬鼻，其做法有很高Benchmarking（基準參考）價值，以下幾項尤其堪讚：

一、新冠疫情初爆時，個個市民都想撲口罩，公眾情緒是擔心和恐慌的，澳門政府即時推出流動應用程式，實時列出每間藥房口罩供應量，賣出數量亦會實時更新，澳門市民看見數目充足，先有一份安心，社會情緒穩定，就不會在民間出現鬧口罩荒或翻蒸口罩的傳言。而這個流動應用程式的技術，其實不複雜，視乎領導層是否想到。澳門政府的創科部，就在養兵千日的那一時「做到嘢」，抵讚。

二、上星期，澳門政府行動快速，將寵物店倉鼠核酸抽檢結果均為陰性的報告向市民公布，並呼籲寵物飼主做好個人及寵物的清潔消毒防護措施，切勿因誤信謠言而遺棄寵物。決定合情又合理，令不知如何處理家中倉鼠的澳門市民，又多一個安心，亦可免卻無謂殺生。

三、年近歲晚，澳門市政署宣布，該署將於下周安排在關閘口岸設臨時景觀植物檢疫站，免費提供植物檢疫，以方便市民於內地購買個人自用年花回澳門布置家居。連植物檢疫也周全地兼顧到，貼心做法真正「走在疫情前」。

面對疫情，從一些政府的舉動，就看到那個城市的管治智慧。澳門在處理疫情的章法上，做得非常好，做了很多正確的事情去安穩民心（Reassurance），值得參考。

跟來自澳門在香港工作的朋友暢談，我最後說：「你們澳門人真幸福。」他笑着答：「現在看來，是的。」