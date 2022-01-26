「五穀為養」作主食 幫助陽氣存起來

過年大家比較關心飲飲食食，昨天從西方營養學談到花膠的蛋白質組成，今天分享中醫有關食物吸收的一些見解。現代營養學告訴我們，食物中有些蛋白質胺基酸、維他命、礦物質之類，讓我們知道某種食物有否營養、有多少營養，然而無論食物營養成分多麼合理，進入到肚裏轉化不成身體需要的東西，都是「白吃白喝」。

昨天說到蛋、奶、肉含有優質蛋白等，適宜均勻進食，吸收身體所需營養。現代科學告訴我們，這些食物有營養，但我們對營養的認知僅限於化學成分嗎？補充營養就能解決總是精神不振的問題嗎？

有一種看法，在中藥藥理方面，中藥研究同樣多在於化學成分，從物理特性角度研究的較少。古代中醫對中藥的認識，從氣、味開始，「氣」可以理解為能量，「味」就是有形化學成分如胺基酸。

植物是有生命力的，尤其種子生命力相當強，部分中醫相信這種生命力也是一種「氣」。古人說「氣秉受於天」，靠時間積累，聚天地靈氣，就像野山人參吸收森林之氣愈久，參的補氣價值愈高；有中醫指食物也一樣，生長周期愈長氣愈足，對人愈有益。

人「氣足不思食」，反過來「氣不足」就要「思食」。現代社會多靠食物中的化學物質，我們吃這些食物，吃得再多再飽，也只得到食物中的營養成分，而沒有得到「氣」。一般人常說，養生要多吃有營養的蛋、奶、肉，中醫卻有另一種見解。《黃帝內經》指出：「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充」，真正養人的，不是蛋、奶、肉又或者蔬果，而是五穀，也就是主食，我們日常應該用來作為主要糧食，而不是肉、蛋。

人體每天消耗的能量，主要來自澱粉類食物，即可被人體消化吸收的碳水化合物類食物，它會產生熱量能量，亦使血糖上升。澱粉類食物包括穀類，人體只需付出較小代價，就可以把澱粉類食物轉化成可利用的能量；至於蛋、奶、肉，人體需要付出較多努力，經過多道程序，才能將它們轉變成人體可利用的能量。

尤其是脾胃弱的人，吃了這些食物，耗費能量把它們代謝完，還可能達不到理想效果，每天都吃雞蛋、喝牛奶，但身體依然虛弱，原因可能就是主食不足，身體能量不夠，也就是文章開頭提到的，即使已均勻吸收食物營養，但人依然總覺精神不振、疲倦，身體沒勁。也許缺少的，是看不見的能量，「養」自己「養」得不夠好，就像手機一樣，沒電了，缺少能量。

產生「經脈之氣」 滋養生命

中國人傳統相信，人體能量主要來源是主食，食用主食能得到可利用的能量，所以古人說「五穀為養」，而民間的五穀包括大米、小米、黃米、麥、豆類。據中大中醫學院教學部主任姜元安教授的文章指出，五穀所含之五味，與天地間木火土金水，五氣相通，入於人體中，可以分別補養肝心脾肺腎五臟，如《素問．六節藏象論》所說：「五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。」

五穀入體後，會產生滋養生命、維護健康的「營氣」與「衞氣」，以及具有促進並維持「營衞氣」正常運行的「宗氣」。「營氣」與「衞氣」分別行於經脈內外，構成了人身「經脈之氣」，而在中醫學裏，「經脈者，所以能決死生，處百病，調虛實，不可不通」，重要性不言而喻。

現代人精神不振，會去吃多些有營養的東西，甚至服用補充品。中醫的看法是，若熱衷養生，與其研究各種各樣營養保健品，不如慳番，更多關注自己飯餐，尤其一日三餐，其中是否有進食不同的穀類食物作為主食；在「五穀為養」基礎上，再適當進食肉類及蔬果「為助」、「為益」、「為充」，反而可更好補益所需之陽氣、能量。

中醫認為，疲勞不是缺了甚麼營養，而是能量不夠，就像手機用不了因為不夠電、沒充電，而不是零件出問題，換新零件、更強大的零件都無用，必須要充電，像人把陽氣、能量補起來。

中醫說脾胃運化之後產生出來的，就是氣血，現代人濕氣重，是因為吃下去的食物運化不了，脾胃屬土，「土不運化則生濕」，運化不了氣血，陽氣利用不起來，人就濕氣重、疲累。現代人疲累，缺乏的不是營養成分，而是氣、能量，而這個能量可以來自於大自然以時間積累下來的氣，五穀就藏有這些氣。

「五穀為養」，幫助陽氣存起來、轉起來，人的陽氣充足後，有了動力就不疲累，感覺自己健康了，便更能開開心心過得有活力，故養人就要吃五穀主食，「養妻活兒」也讓他們吃主食，當然要適量，各位今天主食為主了嗎？