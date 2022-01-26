抓國家發展大局 鞏固港航運地位

國家《十四五規劃綱要》明確表示要鞏固香港的競爭優勢，提升香港的4個傳統中心持續發展，其中包括國際航運中心，推動香港航運業高端、高增值的發展，加強泛珠三角區域合作，完善香港融入《粵港澳大灣區》發展大局。

善用優勢 掌十四五大灣區機遇

香港港口為全球其中一個重要的國際樞紐港，亦是最繁忙的航運港口之一。香港地理位置優越，作為自由港，奉行自由貿易政策，無任何貿易壁壘；作為國際航運中心，貿易及通關便利性高，航運網絡成熟，運載力龐大，擁有先進的物流基礎建設及可靠的相關物流服務配套供應。香港應該好好利用自身航運業的優勢，把握國家《十四五規劃綱要》和粵港澳大灣區帶來的發展機遇。

近年香港特區政府從多方面推動航運業，例如研究推動智慧港口、綠色港口、大灣區物流信息的互聯互通、完善香港船舶註冊服務、舉辦「香港海運周」等等。

稅務優惠方面，自2020年起，合資格船舶出租商及船舶租賃管理商所得的合資格利潤，可獲得利得稅免稅或半稅優惠（即以8.25%稅率課稅，為法團利得稅稅率16.5%的一半）；此外，自2021年起，保險公司及持牌保險經紀公司的特定一般保險業務（包括海事保險業務）所得的合資格利潤，亦可獲得利得稅半稅優惠。以上稅務優惠廣受業界歡迎。

為進一步促進高增值航運業發展，香港特區政府於2021年施政報告宣布，將進一步推行稅務優惠措施，為指定海運業務委託人，即船舶管理人、船務代理及船舶經紀提供利得稅半稅優惠。

安永歡迎相關稅務優惠建議，認為這有助吸引更多航運業相關的企業落戶香港，以及於香港發展業務，深化本港航運業高端、高增值的配套及服務，更全面地促進本港航運業發展。

上述已實施的稅務優惠措施，均根據經濟合作及發展組織的侵蝕稅基及轉移利潤（BEPS）倡議加入要求，即產生寬免款項的活動須為納稅人於香港進行，或由納稅人安排於香港進行。對於判定產生利潤的活動是否在香港進行，亦設有門檻要求，即有關在港合資格全職員工的平均人數和在港營運開支總額，須達到指定最低要求，以及有關員工人數和營運開支總額必須是香港稅務局局長認為足夠的；如果不符合門檻要求，此等活動將不被視作在香港進行，不可享有相關稅務優惠。

務實處理稅務優惠 便利業界

安永支持稅務條例引入BEPS的倡議，彰顯政府致力打擊跨境逃稅行為，以及維持香港作為國際金融商業中心的聲譽；與此同時，安永希望稅務局在審閱及評核納稅人申請享有相關稅務優惠時，能夠務實處理。

例如船舶出租商稅務優惠的門檻要求包括最少有兩位合資格全職員工，而稅務局作稅務評核時，一般會以每一間公司為獨立個體作評核原則；事實上，船舶出租商基於商業考慮，一般會設立特定目的公司，僅持有船舶以供租賃，而且每一艘船舶由一家單獨公司持有，持有船舶的公司一般不會有員工，有關員工則集中由一間公司聘請及管理。

持有船舶的公司作為船舶出租的個體，有機會因為沒有員工、或整體員工數目不足，在申請稅務優惠時遇到困難，甚至申請不被接納。舉例：一個船舶租賃集團共有10名合資格全職員工，由母公司聘請，旗下有10艘船舶，分別由10間特定目的公司持有。在這種情況下，由於持有並出租船舶的特定目的公司並沒有員工，而集團只有10名員工營運旗下10艘船舶的租賃業務（平均只有1人營運1艘船舶），即使實際上該10位員工共同管理集團10艘船舶，但有機會在申請稅務優惠時遇到困難，甚至申請不被接納。

安永希望稅務局能夠考慮及了解業界在實際操作上的需要，務實處理，不應讓這些門檻要求為納稅人帶來不必要的負擔。同時，特區政府應定期檢討及與業界溝通，確保這些門檻要求從商業角度看來是合理的，使有關稅務優惠措施能更有效地體現，長遠達致推動香港航運業之政策目的。

推動香港 成為國際綠色海運中心

根據環境保護署於2021年8月發表的2019年香港排放清單報告，由於公用發電和道路運輸的空氣污染物排放量在過去幾年大幅減少，船舶現已成為本港主要空氣污染物排放源。為鼓勵更多船舶優先考慮可持續發展，推動香港發展成為國際綠色海運中心，安永建議在香港註冊的船舶，如果以創新的方法減少碳排放，將獲認可為「綠色船舶」，並可享有較低的年噸位費用和註冊費。此外，所有獲得認證的「綠色船舶」將可在香港海運港口局網站上免費公布其詳細資訊，提高其商業吸引力。

香港具備條件及優勢充當國際樞紐港，應好好把握國家發展大局，推動航運發展，鞏固香港國際航運中心地位。

（本文中的觀點僅代表作者的個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）

▲ 香港具備條件及優勢充當國際樞紐港，應好好把握國家發展大局，推動航運發展，鞏固香港國際航運中心地位。（資料圖片）