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重塑公司文化3關鍵

行政人員版 2022/01/26

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【本報訊】提供高薪與優厚福利，是企業留住人才的傳統方法，但隨着「大辭職潮」愈趨盛行，現今員工將優先考慮更有價值的事物，例如工作與生活的平衡。

據LinkedIn發布的《2022年全球人才趨勢報告》，疫情

...

欄名 : Good Job Insight

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