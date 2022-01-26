重塑公司文化3關鍵 行政人員版 2022/01/26 分享： 【本報訊】提供高薪與優厚福利，是企業留住人才的傳統方法，但隨着「大辭職潮」愈趨盛行，現今員工將優先考慮更有價值的事物，例如工作與生活的平衡。 據LinkedIn發布的《2022年全球人才趨勢報告》，疫情 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 富裕國家挖走護士 加劇窮區人手短缺 2022/01/25 富裕國家挖走護士 加劇窮區人手短缺 港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才 2022/01/24 港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才 英公司試驗4天工作 允每周上班32小時 2022/01/21 英公司試驗4天工作 允每周上班32小時 信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 2022/01/20 信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 2022/01/19 今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 職場文化 職場技能 職業生涯 商業 疫情 人力資源 企業文化 Linkedin