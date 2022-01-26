印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女

面對疫情在全球肆虐，不少新人被迫無限期延遲婚禮。印度一對新人決定在不受限制和疫情影響的元宇宙，邀請2,000人參與婚禮，屆時更有新娘已故父親的3D虛擬人物出席。

CNN報道，印度實體婚禮聚會限100人參

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