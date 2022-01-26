「自適應充電功能」 延Chromebook電池壽命 行政人員版 2022/01/26 分享： 任何筆電難免會電池老化，Chromebook亦不例外。據9to5Google報道，Chrome OS將獲得類似於Pixel手機「自適應充電功能」（Adaptive Charging），將有效延長 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女 今日 印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女 蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta 2022/01/25 蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta 萬維網之父建立 去中心化數據存儲 2022/01/25 萬維網之父建立 去中心化數據存儲 AirPods研新專利 特定人聲暫停降噪 2022/01/24 AirPods研新專利 特定人聲暫停降噪 欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載 2022/01/24 欺詐QR Code湧現 FBI籲用程式商店下載 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術 Google 商業 筆記簿型電腦