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「自適應充電功能」 延Chromebook電池壽命

行政人員版 2022/01/26

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任何筆電難免會電池老化，Chromebook亦不例外。據9to5Google報道，Chrome OS將獲得類似於Pixel手機「自適應充電功能」（Adaptive Charging），將有效延長

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欄名 : 科技新知

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