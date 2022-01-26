The Club逾40款新春福袋 輕鬆上網掃貨

最近疫情緊張，黛安都少咗出街，聽公關姊妹講，香港電訊旗下嘅會員獎賞計劃和數碼業務The Club，精選多款DON DON DONKI人氣商品推出新年限定福袋，只要去網購平台Club Shopping網站就可以輕鬆掃貨喇！

姊妹話，The Club推出超過40款新年限定福袋同禮盒，包括新春大吉福袋、鴻運DON頭福袋、長壽安康組合等，折後售價由$328至$388不等。The Club會員由即日起至2月28日，只要喺Club Shopping網站單一定單消費滿$600，結帳時輸入優惠碼「DONKICNY」，即可享$50折扣優惠，限量1,500個，先到先得㗎。

另外，即日起至5月31日，The Club會員都可以Club積分兌換DON DON DONKI電子現金券，喺Club Shopping網站選購DON DON DONKI商品時使用，會員只需以200 Club積分、400 Club積分或1,200 Club積分，就可以分別兌換價值$50、$100或$300嘅電子現金券喇，名額各500個。

姊妹仲提醒黛安，Club Shopping網站可提供送遞服務，只要購物定單折扣後消費淨額滿$400，便可享免運費送貨上門，認真方便啊。

本文轉載自《晴報》

▲ 長壽安康組合

▲ 新春大吉福袋