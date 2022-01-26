SOGO、iSQUARE 、將軍澳中心 消費換虎年靚利市封

每逢新年商戶都會推出各式利市封，黛安知道，即日起至本月31日，SOGO Rewards會員喺店內即日單一購物滿$1,000，可獲贈崇光虎年限量版1套6款利市封，今年利市封以唔同造型嘅可愛卡通老虎設計，祝大家新一年虎虎生威。即日起至2月15日，SOGO Rewards會員喺崇光店或網店單一購物賺取每1,000分基本積分，更可參加「迎虎接福大抽獎」，有機會贏優質家電、額外積分等豐富獎品。

而iSQUARE國際廣場今年就請咗韓國著名插畫師CUDDLY，為商場創作自家吉祥物「iTIGER」，一套兩款嘅利市封以「iTIGER」捧着金元寶及金扇圖案設計，加上燙金激凸元素，即日起喺場內最多兩間唔同商戶，以電子貨幣同日累積消費滿$300或以上，即有機會獲得乙套，換完即止。

此外，將軍澳中心推出嘅幸運御守利市封亦好靚，設計成日本神社御守一樣，4款利市封分別祝福大家喺金運、健康、愛情和事情方面都平安順利；即日起The Point會員喺場內以電子貨幣單一消費滿$400，即可換領利市封1包，換完即止。

本文轉載自《晴報》

▲ 將軍澳中心

▲ 將軍澳中心

▲ SOGO利市封

▲ iSQUARE利市封