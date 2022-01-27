從爭相搶購到成為日常必需品，再搖身成為時尚配飾，外科口罩兩年間不斷演變，當傳染力高的Omicron走進香港社區，外科口罩再次成為熱話。

先有加拿大政客要求醫院工作者使用N95口罩，意味外科口罩有不足之處，繼而美國政客也紛紛就此題目爭論，而個別香港專家們提出要戴兩個口罩，市民大眾在Omicron陰霾下，不禁要問：是否真的要用兩個口罩才能安全？

類同問題，食飯時用兩個飯碗是否比一個飯碗好？從量的角度，兩個碗容量是比一個碗多，若量是好壞唯一定義；從使用角度，除非有三隻手，否則，同時使用兩個碗的難度極高。

N95跟外科口罩的主要分別，是N95緊貼臉形，空氣定要經口罩過濾才能進入呼吸道，因此呼吸時會吃力也較熱。相對下，外科口罩能有效阻擋飛沫，但因兩旁並不貼臉，故此空氣可以進入，未能有效完全防止空氣傳播病毒。到底Omicron是飛沫傳播還是空氣傳播？專家們未有定論。

兩個口罩有好處嗎？有研究報道，外科口罩外加一個布質有彈性口罩，可增加防禦能力（見註），概念謂face mask fit modifications，即是令口罩更加貼臉，按這研究「加碼貼臉」後，可以把阻擋咳嗽飛沫能力由百分之五十六增至百分之八十五。但最終更要關注使用問題，雙口罩最大問題是呼吸較困難，用者容易拿開「唞唞氣」，要長時間合理化地使用並非易事。

理性了解，合適合時使用，才謂上策。

註：Blachere et al, American Journal of Infection Control, 2021