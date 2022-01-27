美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓）

實用面積：437平方呎（2房2廳）

叫價：630萬元

實用呎價：14,416元

備註：屬於市場最平放盤的2房單位，此室原則為1房戶，但目前於廳區加裝1個細房，成2房戶。室內備有企理裝修。

自用：

貸款額：567

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