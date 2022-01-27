美孚新邨3期百老滙街61號低層D室（50年樓） 地產版 2022/01/27 分享： 實用面積：657平方呎（2房2廳） 叫價：918萬元 實用呎價：13,973元 備註：室內備有簇新裝修，廳大房大，空間寬敞。單位外望內園景，角度夠闊，環境清幽。 自用： 貸款額：734.4萬元（樓價800萬以上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 疫情嚴重 美孚1月僅13買賣 今日 疫情嚴重 美孚1月僅13買賣 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 今日 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 美孚新邨3期百老滙74號低層B室（50年樓） 今日 美孚新邨3期百老滙74號低層B室（50年樓） 你可能感興趣 疫情嚴重 美孚1月僅13買賣 今日 01:00 疫情嚴重 美孚1月僅13買賣 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 今日 01:00 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 美孚新邨3期百老滙74號低層B室（50年樓） 今日 01:00 美孚新邨3期百老滙74號低層B室（50年樓） 美孚新邨