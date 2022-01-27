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美孚新邨3期百老滙街61號低層D室（50年樓）

地產版 2022/01/27

分享：

實用面積：657平方呎（2房2廳）

叫價：918萬元

實用呎價：13,973元

備註：室內備有簇新裝修，廳大房大，空間寬敞。單位外望內園景，角度夠闊，環境清幽。

自用：

貸款額：734.4萬元（樓價800萬以上

...

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