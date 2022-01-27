美孚新邨3期百老滙74號低層B室（50年樓） 地產版 2022/01/27 分享： 實用面積：960平方呎（4房2廳連套房） 叫價：1,298萬元 實用呎價：13,521元 備註：屬於大戶型，4房間隔，適合大家庭，單位望內街，享清靜內街景致。業主計劃移民，傢電可悉數留下。 自用： 貸款額： ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 疫情嚴重 美孚1月僅13買賣 今日 疫情嚴重 美孚1月僅13買賣 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 今日 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 美孚新邨3期百老滙街61號低層D室（50年樓） 今日 美孚新邨3期百老滙街61號低層D室（50年樓） 你可能感興趣 疫情嚴重 美孚1月僅13買賣 今日 01:00 疫情嚴重 美孚1月僅13買賣 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 今日 01:00 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 美孚新邨3期百老滙街61號低層D室（50年樓） 今日 01:00 美孚新邨3期百老滙街61號低層D室（50年樓） 移民 美孚新邨