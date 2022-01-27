疫情嚴重 美孚1月僅13買賣 地產版 2022/01/27 分享： 第5波疫情嚴重，加上臨近農曆新年，二手交投淡靜，美孚新邨1月成交僅錄13宗，暫為過去1年低位外。成交主要來自減價盤，最新實用呎價約1.3萬元水平。 美孚新邨去年上半年二手暢旺，單月可維持30、40餘宗成 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 今日 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 美孚新邨3期百老滙街61號低層D室（50年樓） 今日 美孚新邨3期百老滙街61號低層D室（50年樓） 美孚新邨3期百老滙74號低層B室（50年樓） 今日 美孚新邨3期百老滙74號低層B室（50年樓） 你可能感興趣 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 今日 01:00 美孚新邨1期百老滙街21號高層A室（54年樓） 美孚新邨3期百老滙街61號低層D室（50年樓） 今日 01:00 美孚新邨3期百老滙街61號低層D室（50年樓） 美孚新邨3期百老滙74號低層B室（50年樓） 今日 01:00 美孚新邨3期百老滙74號低層B室（50年樓） 疫情 成交 放盤 美孚新邨 萬事達廣場