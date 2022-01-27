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疫情嚴重 美孚1月僅13買賣

地產版 2022/01/27

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第5波疫情嚴重，加上臨近農曆新年，二手交投淡靜，美孚新邨1月成交僅錄13宗，暫為過去1年低位外。成交主要來自減價盤，最新實用呎價約1.3萬元水平。

美孚新邨去年上半年二手暢旺，單月可維持30、40餘宗成

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