一月十七日，瑞信（Credit Suisse）的董事長Antonio Horta-Osorio請辭，消息突然。猶記得九個月前，這位葡萄牙銀行家才以強勢姿態，獲聘整頓受幾單大醜聞（Greensill Capital及Archegos資產管理公司倒閉的醜聞）纏身的瑞信。那時，Horta-Osorio因整頓了英國最大抵押貸款銀行駿懋銀行（Lloyds Bank）的危機有功而獲英國封為爵士，當他接受Bloomberg訪問時，還頗具氣焰地說：「人應該不斷嘗試面對新的挑戰，否則就會開始走下坡路。」如今瑞信困境未得化解，Horta-Osorio卻要倉促辭職下台，瑞信可謂屋漏逢夜雨。

究竟因何事呢？原來，這位董事長於去年七月，坐私人飛機飛到倫敦看溫布頓網球賽時，違反入境隔離規定，然後在十一月從英國回到瑞士後，也沒遵守瑞士政府隔離十天的要求，在法定強制隔離期結束前就離開瑞士。瑞信得悉後，即啟動調查。

身處要職，行為不檢點，屢犯抗疫法例，即親自示範如何藐視當地法律，那其人本身已有integrity（誠信）問題；再者，身為機構最高領導人，公然犯法，以後如何能企出來說話而令下屬員工和公眾信服呢？而如果該機構還容許一個犯了法、帶有誠信問題的領導代表機構的話，那就會連累到機構的integrity形象。

對compliance（遵守）嚴謹的機構來說，要做到：一、說調查就真是徹底查辦；二、調查速度不會拖拉；三、調查報告一出，證實是違例的話，即使是董事長，仍然要請他下台，二話不說。若想保住機構的誠信和聲譽的話，這是機構處理要員犯法的Standard Protocol（標準模式），別無選擇。

Antonio Horta-Osorio在辭職信中寫道：「我的連串個人行為給銀行帶來困境，而且削弱了我對內對外代表瑞信的公信力，我為此感到遺憾……因此，我相信在這個關鍵時刻，我的辭職是對瑞信及股東的利益一個適當的做法。」總算呈現出一點廉恥。