  • 19°C
香港時間 : 2022127日 (四) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞信屋漏逢夜雨

副刊版 2022/01/27

分享：

一月十七日，瑞信（Credit Suisse）的董事長Antonio Horta-Osorio請辭，消息突然。猶記得九個月前，這位葡萄牙銀行家才以強勢姿態，獲聘整頓受幾單大醜聞（Greensill Capital及Archegos資產管理公司倒閉的醜聞）纏身的瑞信。那時，Horta-Osorio因整頓了英國最大抵押貸款銀行駿懋銀行（Lloyds Bank）的危機有功而獲英國封為爵士，當他接受Bloomberg訪問時，還頗具氣焰地說：「人應該不斷嘗試面對新的挑戰，否則就會開始走下坡路。」如今瑞信困境未得化解，Horta-Osorio卻要倉促辭職下台，瑞信可謂屋漏逢夜雨。

究竟因何事呢？原來，這位董事長於去年七月，坐私人飛機飛到倫敦看溫布頓網球賽時，違反入境隔離規定，然後在十一月從英國回到瑞士後，也沒遵守瑞士政府隔離十天的要求，在法定強制隔離期結束前就離開瑞士。瑞信得悉後，即啟動調查。

身處要職，行為不檢點，屢犯抗疫法例，即親自示範如何藐視當地法律，那其人本身已有integrity（誠信）問題；再者，身為機構最高領導人，公然犯法，以後如何能企出來說話而令下屬員工和公眾信服呢？而如果該機構還容許一個犯了法、帶有誠信問題的領導代表機構的話，那就會連累到機構的integrity形象。

對compliance（遵守）嚴謹的機構來說，要做到：一、說調查就真是徹底查辦；二、調查速度不會拖拉；三、調查報告一出，證實是違例的話，即使是董事長，仍然要請他下台，二話不說。若想保住機構的誠信和聲譽的話，這是機構處理要員犯法的Standard Protocol（標準模式），別無選擇。

Antonio Horta-Osorio在辭職信中寫道：「我的連串個人行為給銀行帶來困境，而且削弱了我對內對外代表瑞信的公信力，我為此感到遺憾……因此，我相信在這個關鍵時刻，我的辭職是對瑞信及股東的利益一個適當的做法。」總算呈現出一點廉恥。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

澳門政府抵讚
2022/01/26
澳門政府抵讚
精英和專家
2022/01/25
精英和專家
太極的智慧
2022/01/24
太極的智慧
回歸實體
2022/01/21
回歸實體
自曝其醜
2022/01/20
自曝其醜
風險管理 辭職 職場文化 企業文化 利嘉敏 銀行

上一篇文章

洋娃娃夢醒時

下一篇文章

兩地阻隔何時了
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？