「與病毒共存」非上策 港應堅持清零

近日香港爆發第五波疫情，多區出現確診個案，城中湧現多條隱形病毒傳播鏈，政府即時作出反應，改變策略推行「動態清零」。根據內地《科技日報》解釋，「動態清零」的工作包括3方面：一是及時主動發現傳染病源，不論感染者有無症狀；二是發現病例後，盡快採取公共衞生和社會干預措施，控制疫情擴散；三是有效救治，減少重症及死亡發生。

與此同時，多位立法會議員以及本地網紅聯手提出多項建議，促請特首加強抗疫力度，當中部分建議，對政府落實「動態清零」尤其關鍵。

安心出行實名制 加追蹤功能

建議一：「安心出行」實施實名制，加設追蹤功能。

現時市民使用的「安心出行」程式並無追蹤功能，也非實名制，難以「主動發現傳染源頭」。由於「安心出行」紀錄不會外傳，政府面對確診者出入過的高危地點時，只可以呼籲用家「自動投案」，但這做法確實效果不彰。

為彌補「安心出行」的漏洞，當局經常利用市民的八達通出行或消費紀錄，以尋找懷疑確診者，可是這做法事倍功半，亦不夠全面，難免出現漏網之魚。因此，筆者認同「安心出行」實施實名制並加設追蹤功能，是有效的解決方案。

若然市民擔心個人私隱外洩風險，筆者建議政府可以採用「代理人」（Proxy）方案，於用家到訪的地點留存一份到訪紀錄，一旦發現該地方曾有確診者到訪，政府便可以透過負責人，很快找出所有接觸者。

混樣＋快速檢測 實現全民檢測

建議二：向中央請求支援全民檢測，盡快截斷隱形傳播鏈。

政府近日頻頻出動，在多處圍封強檢，並在葵涌邨識別出百多宗確診及初步確診個案。現時一旦當局發現個案，便隨即採取行動，到患者居所進行封區強制檢測，但筆者認為這種「動態」做法只能達到局部「清零」，對減輕全城疫情風險的功效有限。

主要的原因，是相關地區內「清零」後，居民便會踏足其他未「清零」的地區，因此感染風險將沒完沒了。由此觀之，「全民檢測」才是上策，方能徹底地「截斷隱形傳播鏈」。

有關部門指，全民檢測牽涉全城停擺一段時間，難以實踐。筆者則認為，政府必須果斷地「在非常時期用非常手段」，只要全民檢測行動「快、狠、準」，便能達到基本「清零」。

政府可以仿效國家的做法，根據檢測者的確診風險，有秩序地分層進行「混樣檢測」。國家衞健署提出，檢測在原則上可以採用混樣方式推行，例如在低風險地區群眾，可以10個樣本一次過混合檢測、中風險地區5個一次，而高風險地區則每個樣本獨立檢測。

另外，現時檢測需時，要一整天才獲得結果，拖慢「清零」進度，政府應採用快速檢測技術。「混樣檢測」再加上「快速檢測」雙管齊下，政府便可以大大減低全城停擺的時間延誤，加快「全民檢測」效率，為「動態清零」奠定基礎條件。

增檢疫容量 亦要做好運作管理

建議三：大幅增加檢疫房間，包括考慮擴建竹蒿灣檢疫中心。

去年底「航空服務員群組」釀成多條病毒傳播鏈，牽連甚廣，不少無辜接觸者，例如與確診者曾經同時段出現於「陸田園餐廳小廚」、「東海薈拉斐特」、「望月樓」等餐廳的食客，被強制送到竹篙灣檢疫中心隔離；在加上近日葵涌邨疫情爆發，又再增加一大批強檢人士，導致竹篙灣檢疫中心的空間供不應求。面對第五波疫情，擴建竹蒿灣檢疫中心的建議十分到位。

然而，早前入住過竹篙灣檢疫中心的人士對強檢安排投訴不斷，主要是中心內資訊混亂、操作效率偏低，例如安排入營需要2、3小時、檢測不定時、物資配送需時等。因此，政府光提供額外房間並不足夠，還要做好中心內的運作管理（Operation Management），如此市民才會願意與政府配合，做好隔離檢疫工作。

總言之，港府在防疫抗疫任務上決定與國家同步，採用「清零」政策，實在無可厚非，而本港的控疫政策在應對過往4波疫情的成效，全球有目共睹；面對新一波疫情，初期發生一點小意外，出現較多個案，實在不足為奇，政府及市民應該一起逐步適應。

港人自律抗疫 清零關鍵

部分人因突如其來的個案而陣腳大亂，恐防疫情會海嘯式大爆發，甚至憂慮香港「清零」政策已失守，基於這過分的擔憂，建議政府改變策略，仿效歐美「與病毒共存」。筆者不以為然，認為這方法並不適合香港，因為本港市民都非常守規矩，全城自願配合防疫，出街時戴上口罩，而這種自律文化是「清零」的關鍵，西方國家是無法做到的，所以它們才移船就磡，冠冕堂皇地以「與病毒共存」為理由，毫無遮掩地放寬公共衞生條件，結果導致歐美的確診數目每日數以十萬甚至百萬計。

再者，有少撮人有意或無意地曲解「清零」，堅持認為所指的是「一個確診個案都不能有」。筆者對此說法不敢苟同，「清零」的目標是政府能夠在社會中把確診者從人群中識別出來，並盡快送到醫院診冶，從源頭防止病毒散播。

因此，只要政府能夠有效地做好這些任務，而香港的醫療系統容量能夠負荷所有突發的個案，「清零」無庸置疑是最安全、最有效的方法。

▲ 本港市民大都自願配合防疫，出街時戴上口罩，而這種自律文化是「清零」的關鍵。（資料圖片）