全球多邊合作 解人類風險陰霾

踏入2022年，新冠Omicron變種病毒肆虐全球，經濟復甦動力飽受打擊，加上地緣政治動盪，令2022年充滿更多不確定性。世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）日前發表《2022年全球風險報告》（The Global Risk Report 2022），訪問了近1,000名官產學界的專家學者和領袖，對衝擊全球的風險來源作出了全面分析。

受訪者中，僅有11%的人預估未來3年內經濟可以加速推進、16%對世界前景感到樂觀，其餘大多數受訪者預估未來3年將會「持續波動」（consistent volatility）和「多重意外」（multiple surprises or fractured trajectories），可見今年全球經濟的發展，充滿巨大不穩定性。

疫苗不平等 或加劇社會分裂

新冠疫情持續超過兩年，由於「疫苗不平等」導致世界經濟發展不均衡，有機會加劇社會分裂和地緣政治緊張局勢。報告臚列了疫情爆發後風險惡化最急速的多項因素，首5位分別為「社會凝聚力受腐蝕」、「生計危機」、「氣候行動失敗」、「心理健康惡化」、「極端天氣」。

歐美多國因政府的防疫措施，包括強制接種疫苖等，出現群體抗議的暴力行為，社會的和諧與團結備受打擊，社會秩序運行失序的潛在風險迄今未見降溫；加上在生產活動停滯下，出現大量人口失業，生計受損，引發生計危機，這些風險惡化可說是意料之中。

照目前形勢觀察，疫情對經濟的破壞揮之不去，報告預料到2024年，全球經濟將比疫情前減少2.3%，大宗商品價格上漲、通貨膨脹和債務是突顯的風險。

氣候風險升溫 天災頻現

在細緻預估未來的風險方面，報告將之分為短期（未來2年內）、中期（未來2至5年）和長期（未來5至10年）3部分。短期而言，首5項的風險源頭為「極端天氣」、「生計危機」、「氣候行動失敗」、「社會凝聚力受腐蝕」、「傳染病」；中期首5項為「氣候行動失敗」、「極端天氣」、「社會凝聚力受腐蝕」、「生計危機」、「債務危機」；長期的首3項風險來源分別為「氣候行動失敗」、「極端天氣」、「生物多樣性喪失」。

由此可見，氣候變暖令人類生存環境惡化的風險不斷升溫，憂慮之情也愈來愈沉重。

目前，氣候變化以乾旱、火災、洪水、資源稀缺和物種喪失，以及其他影響的形式迅速顯現。2020年，全球多個城市經歷了罕見的極端氣溫，例如馬德里創下42.7°C的歷史新高、美國達拉斯創下-19°C的72年來最低氣溫、北極圈等地區的平均夏季氣溫比往年高10°C。日前，南太平洋島國湯加發生海底火山爆發，引發巨大海嘯，日本和美國也向國人發出海嘯警告，雖然火山爆發未必如北極冰山溶化般直接受地球變暖影響，但大自然災禍的破壞力，在極端氣候下愈發凌厲，卻是不爭的事實。

據協助編纂報告的蘇黎世保險集團風險總監Peter Giger指出：「未能針對氣候變化採取行動，可能使全球經濟萎縮六分之一，而各國在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）許下的承諾，仍不足以達到（把升溫幅度控制在）攝氏1.5度以內的目標。」難怪無論中期或長期，「氣候行動失敗」的風險均排名第一。

4大新興風險 須跨國合作應對

報告還列出4項「新興風險」，包括「網路安全」、「氣候轉型失敗」、「移民危機」、「太空競賽」。可以清楚看到，在經濟困難、氣候變化影響加劇和政治不穩定導致的不安全感日益加劇下，數以千萬計人背井離鄉，到國外尋找更美好的未來，形成「非自願移民」的浪潮。

另一方面，社會日益對數碼技術和系統的依賴，在疫情期間進一步強化，並改變了社會。過去18個月，各行業經歷了快速的數碼化，不少僱員轉向遠端工作，導致網絡平台和設備激增，而網路安全威脅亦同步增長。據報告的資料，惡意程式和勒索程式攻擊於2020年分別增加了358%和435%，超過了社會對之有效預防或應對的能力。

如何加強網絡安全，已超越了純粹的「技術」問題。去年5月，美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline遭勒索程式攻擊，燃油運輸管道無法正常運作，令美國東部和東南部地區出現燃油供應短缺的危機，可見如今維護網絡安全已成為社會正常運行的保證。

近年，大國在太空的競爭亦日益激烈。報告指出，10家新進入市場的商業衞星企業，擾亂了現有企業所提供的衞星服務，尤其在互聯網相關的通訊。很顯然，一旦太空探索和開發得不到負責任的管理，更多的太空探索和開發的行動者，可能會產生摩擦；加上監管空間的全球治理有限且過時，風險因而正在加劇，後果可能觸發更高的碰撞風險，導致空間碎片擴散，並影響承載地球關鍵系統基礎設施的軌道，損壞寶貴的太空設備，或引發國際局勢緊張。

太空活動的增加，還可能導致未知的環境影響，或增加天氣監測、氣候變化監測等公共產品的成本。

很顯然，加強氣候行動、強化數碼網絡安全、恢復生計，修復受損的社會凝聚力，以及管理好太空競爭，是當前各國政府必須進行跨國合作、共同處理的問題。

各國疫下放水 大規模擴債

順筆一提，新冠疫情爆發後，全球主要國家均大規模擴張債務。美國政府在疫下進行了3輪財政投放，截至2020年8月，美國聯邦債務已突破28.4萬億美元；另據世界銀行（World Bank）1月中旬公布，全球最窮的74個低收入國家，於2022年必須償還的債務激增109億美元，達350億美元，較2020年大增45%，是近年最大的增幅。

報告把「債務危機」列為短期10大風險之一，而大多數受訪認為，「債務危機」在未來2至5年內，將走到最關鍵時刻（排在中期風險第5位），問題值得注意。

實踐多邊主義 包含機構組織

總體來說，基於瀰漫人類社會的多樣性風險，帶有濃烈的全球公共性質，個別國家都不能獨善其身，例如今次疫情嚴重威脅全球公共衞生，使世界經濟陷入深度衰退，各國理應加強合作，在宏觀經濟政策作出協調，強化集體性力量，提高經濟持續復甦的機會；在應對地球暖化問題上，更需要各國合作共事。

因此，保證多邊主義的實踐，是化解群體性風險的有效工具，而多邊主義不光是以國家作為基礎，還需要包含機構性組織，涵蓋聯合國、世界貿易組織、世界衞生組織、世界銀行、國際貨幣基金組織等，構成合作的基礎，大家遵照共識的行為秩序和準則，推動合作，這樣才能夠有機會及時化解種種風險陰霾！

▲ 踏入2022年，新冠Omicron變種病毒肆虐全球，經濟復甦動力飽受打擊，令今年充滿更多不確定性。（法新社資料圖片）