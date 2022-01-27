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Galaxy S系列手機 下月9日綫上發布

行政人員版 2022/01/27

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三星（Samsung）近日宣布將於香港時間2月9日晚上11時，舉行Galaxy Unpacked綫上發布會，屆時將會發布全新Galaxy S系列。該系列將會為智能手機樹立新標準，並可達到推動世界進步，

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欄名 : 科技新知

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