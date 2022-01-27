Galaxy S系列手機 下月9日綫上發布 行政人員版 2022/01/27 分享： 三星（Samsung）近日宣布將於香港時間2月9日晚上11時，舉行Galaxy Unpacked綫上發布會，屆時將會發布全新Galaxy S系列。該系列將會為智能手機樹立新標準，並可達到推動世界進步， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 台研新冠快檢芯片 最快3分鐘知結果 今日 台研新冠快檢芯片 最快3分鐘知結果 「自適應充電功能」 延Chromebook電池壽命 2022/01/26 「自適應充電功能」 延Chromebook電池壽命 印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女 2022/01/26 印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女 蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta 2022/01/25 蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta 萬維網之父建立 去中心化數據存儲 2022/01/25 萬維網之父建立 去中心化數據存儲 科技行業 科技軟件 科技硬件 智能手機 Galaxy S Samsung 處理器 商業 消費資訊