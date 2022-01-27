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台研新冠快檢芯片 最快3分鐘知結果

行政人員版 2022/01/27

分享：

疫症肆虐，台灣日前開發出全球首創「新冠病毒快速檢測芯片」，最快3分鐘內可檢測病毒量極低的新冠患者，亦可測出變種病毒Omicron。

據台媒報道，該芯片由台灣矽基分子、中研院等共同開發，在高雄榮民總醫院完

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欄名 : 科技新知

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