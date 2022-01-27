台研新冠快檢芯片 最快3分鐘知結果 行政人員版 2022/01/27 分享： 疫症肆虐，台灣日前開發出全球首創「新冠病毒快速檢測芯片」，最快3分鐘內可檢測病毒量極低的新冠患者，亦可測出變種病毒Omicron。 據台媒報道，該芯片由台灣矽基分子、中研院等共同開發，在高雄榮民總醫院完 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy S系列手機 下月9日綫上發布 今日 Galaxy S系列手機 下月9日綫上發布 「自適應充電功能」 延Chromebook電池壽命 2022/01/26 「自適應充電功能」 延Chromebook電池壽命 印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女 2022/01/26 印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女 蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta 2022/01/25 蘋果自駕電動汽車 軟件負責人跳槽Meta 萬維網之父建立 去中心化數據存儲 2022/01/25 萬維網之父建立 去中心化數據存儲 商業 消費資訊 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 科技行業 產品 新台幣