提升WFH效率有計設置工作桌更易投入 行政人員版 2022/01/27 分享： 【本報訊】Omicron疫情反覆，不少企業亦重新執行在家工作（WFH）政策，希望有助防控疫情。不過，打工仔在家工作時，仍要面對不少挑戰，例如工作受干擾、生活失衡等。 不少人在家工作時，沒有固定的工作空間 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 重塑公司文化3關鍵 2022/01/26 重塑公司文化3關鍵 富裕國家挖走護士 加劇窮區人手短缺 2022/01/25 富裕國家挖走護士 加劇窮區人手短缺 港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才 2022/01/24 港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才 英公司試驗4天工作 允每周上班32小時 2022/01/21 英公司試驗4天工作 允每周上班32小時 信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 2022/01/20 信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 職場文化 在家工作 員工福利及權益 疫情 遙距工作