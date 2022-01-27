提升WFH效率有計設置工作桌更易投入

【本報訊】Omicron疫情反覆，不少企業亦重新執行在家工作（WFH）政策，希望有助防控疫情。不過，打工仔在家工作時，仍要面對不少挑戰，例如工作受干擾、生活失衡等。

不少人在家工作時，沒有固定的工作空間

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