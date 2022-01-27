  • 19°C
香港時間 : 2022127日 (四) 02:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

提升WFH效率有計設置工作桌更易投入

行政人員版 2022/01/27

分享：

【本報訊】Omicron疫情反覆，不少企業亦重新執行在家工作（WFH）政策，希望有助防控疫情。不過，打工仔在家工作時，仍要面對不少挑戰，例如工作受干擾、生活失衡等。

不少人在家工作時，沒有固定的工作空間

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

重塑公司文化3關鍵
2022/01/26
重塑公司文化3關鍵
富裕國家挖走護士 加劇窮區人手短缺
2022/01/25
富裕國家挖走護士 加劇窮區人手短缺
港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才
2022/01/24
港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才
英公司試驗4天工作 允每周上班32小時
2022/01/21
英公司試驗4天工作 允每周上班32小時
信息安全分析師 「百大最佳工作」居首
2022/01/20
信息安全分析師 「百大最佳工作」居首
職場文化 在家工作 員工福利及權益 疫情 遙距工作

上一篇文章

風象星座尋新方向 跳出舒適圈

下一篇文章

港企須變通保內地優勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？