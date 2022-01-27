議員爭取特別會議 商特權法調查 港聞版 2022/01/27 分享： 立法會福利事務委員會主席陳恒鑌表示，會爭取在福利事務委員會召開特別會議，討論童樂居向社會福利署提交的調查報告。 委員會副主席、工聯會鄧家彪說，事件屬於系統性的錯誤，保護兒童會對轄下單位不恰當的行為長期視 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 童樂居涉持續虐兒 報告促員工全換 今日 童樂居涉持續虐兒 報告促員工全換 揭掌摑等10惡行 情緒影響或更持久 今日 揭掌摑等10惡行 情緒影響或更持久 員工流失率高 機構失關愛文化 今日 員工流失率高 機構失關愛文化 你可能感興趣 童樂居涉持續虐兒 報告促員工全換 今日 01:00 童樂居涉持續虐兒 報告促員工全換 揭掌摑等10惡行 情緒影響或更持久 今日 01:00 揭掌摑等10惡行 情緒影響或更持久 員工流失率高 機構失關愛文化 今日 01:00 員工流失率高 機構失關愛文化 立法會 民建聯 院舍 工聯會 葛珮帆 林健鋒 陳恒鑌 鄧家彪 社會福利署 狄志遠