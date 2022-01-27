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議員爭取特別會議 商特權法調查

港聞版 2022/01/27

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立法會福利事務委員會主席陳恒鑌表示，會爭取在福利事務委員會召開特別會議，討論童樂居向社會福利署提交的調查報告。

委員會副主席、工聯會鄧家彪說，事件屬於系統性的錯誤，保護兒童會對轄下單位不恰當的行為長期視

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立法會 民建聯 院舍 工聯會 葛珮帆 林健鋒 陳恒鑌 鄧家彪 社會福利署 狄志遠

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